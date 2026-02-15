Катастрофа на стрельбе: украинки провалили гонку преследования на Олимпиаде

Перед стартом

Лучший стартовый номер среди украинок имела Джима - она начинала гонку 24-й после спринта. Меркушина стартовала 42-й, Дмитренко - 54-й. Для двух последних главной задачей было существенно улучшить позиции, чтобы сохранить шансы на борьбу за место в масстарте.

Как прошла гонка для украинок

Первый огневой рубеж Юлия Джима и Александра Меркушина прошли без промахов. Джима поднялась на одну позицию, тогда как Меркушина отыграла сразу 11 мест и приблизилась к топ-30. Зато Дмитренко допустила один промах и опустилась за пределы топ-50.

Но уже второй рубеж стал неудачным для украинок. Джима ушла на один штрафной круг, Меркушина - на два. После стрельбы Юлия шла 35-й. Дмитренко, которая закрыла все мишени, смогла обойти Меркушину - украинки расположились в конце пятого десятка.

На третьем рубеже лучше всех среди украинок отработала Дмитренко - чистая стрельба позволила ей подняться на 40-е место. Джима снова допустила промах, а Меркушина допустила еще два промаха, что фактически лишило ее каких-либо шансов.

В итоге ни одной из украинок не удалось финишировать в топ-40. Лучший результат показала Джима - 43-е место. Дмитренко стала 45-й, Меркушина завершила гонку 48-й.

Все спортсменки просто ужасно отстрелялись: у Джимы и Дмитренко по три промаха, а у Меркушиной - пять.

Таким образом, в заключительной гонке Игр - женском масстарте Украина не будет иметь ни одной биатлонистки. Такое случилось впервые в истории.

Виттоцци - олимпийская чемпионка

Олимпийской чемпионкой на радость местным болельщикам стала итальянка Лиза Виттоцци. Она закрыла все мишени и обеспечила себе победу под громкую поддержку трибун.

Серебряную награду завоевала норвежка Марен Киркеейде, а "бронзу" завоевала финка Суви Минккинен.

Биатлон. Гонка преследования, женщины

Лиза Виттоцци (Италия, 0+0+0+0) 30:11.8 Марен Киркейде (Норвегия, 0+1+0+2) +28.8 Суви Минккинен (Финляндия, 0+0+0+0) +34.3 Лу Жанмонно (Франция, 0+1+1+1) +49.4 Осеан Мишлон (Франция, 2+0+1+1) +57.1 Франциска Пройсс (Германия, 0+0+0+2) +1:08.0