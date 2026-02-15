Катастрофа на стрільбі: українки провалили гонку переслідування на Олімпіаді

На зимових Олімпійських іграх-2026 відбулася жіноча гонка переслідування з біатлону. Україну в цій дисципліні представили Юлія Джима, Олександра Меркушина та Христина Дмитренко.
Про те, як пройшли змагання, хто переміг та як виступили українці – розповідає РБК-Україна.
Читайте також: Клебо очолив список найтитулованіших в історії зимових Олімпіад
Найкращий стартовий номер серед українок мала Джима – вона розпочинала гонку 24-ю після спринту. Меркушина стартувала 42-ю, Дмитренко – 54-ю. Для двох останніх завданням було суттєво покращити позиції, щоб зберегти шанси на боротьбу за місце в масстарті.
Перший вогневий рубіж Юлія Джима та Олександра Меркушина пройшли без хиб. Джима піднялася на одну позицію, тоді як Меркушина відіграла одразу 11 місць і наблизилася до топ-30. Натомість Дмитренко припустилася однієї хиби й опустилася за межі топ-50.
Але вже другий рубіж став невдалим для українок. Джима пішла на одне штрафне коло, Меркушина – на два. Після стрільби Юлія йшла 35-ю. Дмитренко, яка закрила всі мішені, змогла обійти Меркушину – українки розташувалися наприкінці п'ятого десятка.
На третьому рубежі найкраще серед українок відпрацювала Дмитренко – чиста стрільба дозволила їй піднятися на 40-ве місце. Джима знову допустила хибу, а Меркушина припустилася ще двох промахів, що фактично позбавило її будь-яких шансів.
У підсумку жодній з українок не вдалося фінішувати в топ-40. Найкращий результат показала Джима – 43-тє місце. Дмитренко стала 45-ю, Меркушина завершила гонку 48-ю.
Усі спортсменки просто жахливо відстрілялися: у Джими та Дмитренко по три хиби, а у Меркушиної – п'ять.
Таким чином, у заключній гонці Ігор - жіночому масстарті Україна не матиме жодної біатлоністки. Таке трапилося вперше в історії.
Олімпійською чемпіонкою на радість місцевим уболівальникам стала італійка Ліза Віттоцці. Вона закрила всі мішені й забезпечила собі перемогу під гучну підтримку трибун.
Срібну нагороду здобула норвежка Марен Кіркеейде, а "бронзу" виборола фінка Суві Мінккінен.
Біатлон. Гонка переслідування, жінки
Раніше ми розповіли про найкращу гонку українських біатлоністів на Олімпіаді.