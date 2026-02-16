RU

Капитан и три дебютанта: Украина удивила составом на олимпийскую эстафету в биатлоне

Тарас Лесюк (фото: biathlon.com.ua)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Украины по биатлону определилась с составом мужской эстафетной четверки на Олимпийских играх-2026.

Кто побежит эстафету

В заявку на мужскую эстафету вошли:

  • Дмитрий Пидручный
  • Богдан Борковский
  • Виталий Мандзин
  • Тарас Лесюк

Вне состава остался опытный Антон Дудченко. Накануне он финишировал лишь 88-м в спринте и завершил свои выступления на Играх-2026.

Распределение этапов

Открывать эстафету будет капитан команды Пидручный. Для него это уже второй старт на первом этапе командных гонок на этих Играх - ранее именно он начинал и смешанную эстафету. Главный тренер сборной Надежда Белова объясняла такой выбор опытом спортсмена.

На других этапах будут бежать дебютанты олимпийских эстафет.

Вторым выйдет на дистанцию Борковский. Мандзин, который ранее традиционно выступал на втором этапе, на этот раз будет работать третьим и передаст эстафету финишеру - Лесюку.

Когда состоится гонка

Мужская эстафета на Олимпиаде-2026 состоится во вторник, 17 февраля. Начало гонки - в 15:30 по киевскому времени.

