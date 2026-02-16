Капітан і три дебютанти: Україна здивувала складом на олімпійську естафету в біатлоні

Хто побіжить естафету

До заявки на чоловічу естафету увійшли:

Дмитро Підручний

Богдан Борковський

Віталій Мандзин

Тарас Лесюк

Поза складом залишився досвідчений Антон Дудченко. Напередодні він фінішував лише 88-м у спринті та завершив свої виступи на Іграх-2026.

Розподіл етапів

Відкриватиме естафету капітан команди Підручний. Для нього це вже другий старт на першому етапі командних перегонів на цих Іграх – раніше саме він розпочинав і змішану естафету. Головна тренерка збірної Надія Білова пояснювала такий вибір досвідом спортсмена.

На інших етапах бігтимуть дебютанти олімпійських естафет.

Другим вийде на дистанцію Борковський. Мандзин, який раніше традиційно виступав на другому етапі, цього разу працюватиме третім і передасть естафету фінішеру – Лесюку.

Коли відбудеться гонка

Чоловіча естафета на Олімпіаді-2026 відбудеться у вівторок, 17 лютого. Початок гонки – о 15:30 за київським часом.