Экс-лидер отечественного тенниса сыграла впервые за полгода: какой результат

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 155) успешно начала выступления на хардовом турнире WTA 125 во французском Лиможе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира .

WTA 125 Лимож. 1/16 финала

Ангелина Калинина (Украина) - Катинка Дайхманн (Лихтенштейн) - 6:2, 6:2

Возвращение с разгромом

В стартовом раунде Калинина уверенно переиграла представительницу Лихтенштейна Катинку Дайхманн (WTA 222). Украинка отдала сопернице лишь четыре гейма. Поединок длился 1 час 11 минут.

Это была вторая встреча теннисисток. Ранее они пересекались в 2018 году на US Open - тогда Калинина тоже вышла победительницей, после того, как соперница снялась при счете 1:1 в сетах.

Первый матч за полгода

Матч в Лиможе стал первым для украинки с июня. Тогда Калинина не смогла доиграть поединок на турнире WTA 125 в Бари. Впоследствии она попала в основную сетку "Уимблдона"-2025, однако также отказалась от участия. После того она пропустила все остальные турниры 2025 года. Причин такого длительного простоя украинка публично не объясняла.

В июне теннисистка балансировала на грани первой сотни мирового рейтинга, однако перерыв негативно сказался на ее позиции в списке. Сейчас Ангелина занимает 155-е место.

В 1/8 финала украинка сыграет с британской теннисисткой Сонай Картал (WTA 69).

Приятные воспоминания о Лиможе

Турнир в Лиможе проходит с 8 по 14 декабря. Для Калининой это будет третье участие в соревновании в этом французском городе.

В 2022 году украинка одержала здесь победу. В финале в трехсетовом поединке она одолела датчанку Клару Таусон. Пока это единственная победа на соревнованиях уровня WTA в ее карьере.

Кто такая Ангелина Калинина

28-летняя теннисистка родилась в Новой Каховке Херсонской области. За свою карьеру Калинина завоевала 18 титулов на уровне ITF и один - WTA.

Наибольшие достижения она имела на юниорском уровне:

победительница парного турнира Открытого чемпионата Австралии-2014;

финалистка юниорского US Open-2014 в одиночном разряде;

финалистка парного юниорского Уимблдона-2013 в парном разряде;

чемпионка Юношеских Олимпийских игр в парном разряде;

бывшая восьмая ракетка мира в юниорском рейтинге.

На взрослом уровне ее самый высокий показатель в рейтинге WTA - 25 место (май 2023 года).

В 2022-2023 годах Калинина была первой ракеткой Украины, унаследовав этот статус после Элины Свитолиной, которая в то время находилась в декретном отпуске.