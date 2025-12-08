ua en ru
Пн, 08 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Экс-лидер отечественного тенниса сыграла впервые за полгода: какой результат

Понедельник 08 декабря 2025 14:16
UA EN RU
Экс-лидер отечественного тенниса сыграла впервые за полгода: какой результат Фото: Ангелина Калинина (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 155) успешно начала выступления на хардовом турнире WTA 125 во французском Лиможе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.

WTA 125 Лимож. 1/16 финала

Ангелина Калинина (Украина) - Катинка Дайхманн (Лихтенштейн) - 6:2, 6:2

Возвращение с разгромом

В стартовом раунде Калинина уверенно переиграла представительницу Лихтенштейна Катинку Дайхманн (WTA 222). Украинка отдала сопернице лишь четыре гейма. Поединок длился 1 час 11 минут.

Это была вторая встреча теннисисток. Ранее они пересекались в 2018 году на US Open - тогда Калинина тоже вышла победительницей, после того, как соперница снялась при счете 1:1 в сетах.

Первый матч за полгода

Матч в Лиможе стал первым для украинки с июня. Тогда Калинина не смогла доиграть поединок на турнире WTA 125 в Бари. Впоследствии она попала в основную сетку "Уимблдона"-2025, однако также отказалась от участия. После того она пропустила все остальные турниры 2025 года. Причин такого длительного простоя украинка публично не объясняла.

В июне теннисистка балансировала на грани первой сотни мирового рейтинга, однако перерыв негативно сказался на ее позиции в списке. Сейчас Ангелина занимает 155-е место.

В 1/8 финала украинка сыграет с британской теннисисткой Сонай Картал (WTA 69).

Приятные воспоминания о Лиможе

Турнир в Лиможе проходит с 8 по 14 декабря. Для Калининой это будет третье участие в соревновании в этом французском городе.

В 2022 году украинка одержала здесь победу. В финале в трехсетовом поединке она одолела датчанку Клару Таусон. Пока это единственная победа на соревнованиях уровня WTA в ее карьере.

Кто такая Ангелина Калинина

28-летняя теннисистка родилась в Новой Каховке Херсонской области. За свою карьеру Калинина завоевала 18 титулов на уровне ITF и один - WTA.

Наибольшие достижения она имела на юниорском уровне:

  • победительница парного турнира Открытого чемпионата Австралии-2014;
  • финалистка юниорского US Open-2014 в одиночном разряде;
  • финалистка парного юниорского Уимблдона-2013 в парном разряде;
  • чемпионка Юношеских Олимпийских игр в парном разряде;
  • бывшая восьмая ракетка мира в юниорском рейтинге.

На взрослом уровне ее самый высокий показатель в рейтинге WTA - 25 место (май 2023 года).

В 2022-2023 годах Калинина была первой ракеткой Украины, унаследовав этот статус после Элины Свитолиной, которая в то время находилась в декретном отпуске.

Ранее мы сообщили, что три украинские теннисистки претендуют на премию WTA за лучший удар сезона.

Также узнайте, как безумный хайлайт Костюк попал в подборку сезона от WTA и покорил соцсети.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис
Новости
Зеленский сегодня в Лондоне: что в программе переговоров и чего ждать от визита в Брюссель
Зеленский сегодня в Лондоне: что в программе переговоров и чего ждать от визита в Брюссель
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте