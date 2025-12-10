ua en ru
Калинина обыграла фаворитку и после полугодовой паузы вышла в топ-8 турнира

Среда 10 декабря 2025 22:40
Калинина обыграла фаворитку и после полугодовой паузы вышла в топ-8 турнира Ангелина Калинина (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская теннисистка Ангелина Калинина успешно продолжает выступления на хардовом турнире WTA 125 в Лиможе, одержав победу в трехсетовом противостоянии с четвертой сеяной Сонай Картал и выйдя в четвертьфинал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Калинина впервые за полгода сыграла два матча подряд и оба выиграла

После июньского снятия с турнира в Бари украинская спортсменка лишь на этой неделе вернулась к официальным поединкам.

В стартовом раунде она уверенно переиграла представительницу Лихтенштейна Катинку фон Дайхманн, отдав сопернице лишь четыре гейма.

Второй матч получился значительно более напряженным. Картал, которая накануне прошла итальянку Джессику Пьери, встретилась с Калининой впервые в карьере.

Ход драматического поединка против британки

Первый сет завершился на тайбрейке. Хотя украинка имела гандикап в три гейма, удержать его не удалось, однако развязка все же осталась за Калининой.

Во второй партии инициатива перешла к британке, которая выиграла сет с убедительным счетом 6:1. Но решающий отрезок матча снова стал за украинской теннисисткой, Калинина удержала контроль и позволила оппонентке лишь один гейм.

Финальный итог - 7:6(4), 1:6, 6:1. Поединок длился 2 часа и 10 минут. Калинина оформила 2 эйса, допустила 2 двойных ошибки и реализовала 4 из 6 брейкпоинтов. Картал ответила 10 эйсами и 4 реализованными шансами на брейк из 17.

Кто соперница в четвертьфинале

За выход в полуфинал Калинина сразится с победительницей матча между Фионой Фэрро и Алишей Паркс. Турнир в Лиможе имеет призовой фонд 115 тысяч долларов и проходит в зале на хардовом покрытии.

Украинка подходит к турниру, имея 155-й номер мирового рейтинга WTA, тогда как самую высокую позицию среди украинок пока удерживает Элина Свитолина (14-я строчка).

Ранее мы сообщили, где начнет сезон-2026 Элина Свитолина.

Также читайте, кто сделал самый громкий рывок на этой неделе среди украинок в обновленном рейтинге WTA.

Украина Теннис
