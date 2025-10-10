ua en ru
Пт, 10 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

ПСЖ устроил игрокам испытание на память: Забарный рассмешил одноклубников (видео)

Пятница 10 октября 2025 17:27
UA EN RU
ПСЖ устроил игрокам испытание на память: Забарный рассмешил одноклубников (видео) Фото: Илья Забарный (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Украинский защитник Илья Забарный стал участником развлекательного челленджа от французского ПСЖ, который должен был проверить внимательность и память футболистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram клуба.

Проверка памяти от ПСЖ

В клубном ролике пять игроков парижской команды получили задание запомнить расположение цветных емкостей, а затем воспроизвести последовательность по памяти.

Видео в соцсетях уже набрало более 700 тысяч просмотров и более 40 тысяч лайков.

Неудачный старт украинца

Первым в испытании выступал именно Илья Забарный, который этим летом присоединился к парижанам. Однако украинец не угадал ни одного цвета, что вызвало волну шуток от партнеров по команде.

Герои испытания

Лучше всего справились с задачей голкипер Люка Шевалье и нападающий Гонсалу Рамуш - оба безошибочно восстановили правильную последовательность. Другие футболисты, в частности Нуну Мендеш и Люка Эрнандес, показали средние результаты.

Забарный в ПСЖ

Украинец уже отыграл восемь официальных матчей за ПСЖ в сезоне-2025/26 и отметился одним голом. Его команда после семи туров чемпионата Франции имеет 16 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу Лиги 1.

В Лиге чемпионов парижане завершили победами поединки двух первых туров и находятся в группе лидеров.

Ранее мы писали, как Забарный прибавил в стоимости после перехода в ПСЖ.

Также читайте, как Забарный приобщился к рекорду из Книги Гиннеса.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПСЖ Футбол
Новости
Свет, вода, транспорт: какова ситуация в Киеве после ночной атаки
Свет, вода, транспорт: какова ситуация в Киеве после ночной атаки
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит