ПСЖ устроил игрокам испытание на память: Забарный рассмешил одноклубников (видео)

Украинский защитник Илья Забарный стал участником развлекательного челленджа от французского ПСЖ, который должен был проверить внимательность и память футболистов.

Проверка памяти от ПСЖ

В клубном ролике пять игроков парижской команды получили задание запомнить расположение цветных емкостей, а затем воспроизвести последовательность по памяти.

Видео в соцсетях уже набрало более 700 тысяч просмотров и более 40 тысяч лайков.

Неудачный старт украинца

Первым в испытании выступал именно Илья Забарный, который этим летом присоединился к парижанам. Однако украинец не угадал ни одного цвета, что вызвало волну шуток от партнеров по команде.

Герои испытания

Лучше всего справились с задачей голкипер Люка Шевалье и нападающий Гонсалу Рамуш - оба безошибочно восстановили правильную последовательность. Другие футболисты, в частности Нуну Мендеш и Люка Эрнандес, показали средние результаты.

Забарный в ПСЖ

Украинец уже отыграл восемь официальных матчей за ПСЖ в сезоне-2025/26 и отметился одним голом. Его команда после семи туров чемпионата Франции имеет 16 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу Лиги 1.

В Лиге чемпионов парижане завершили победами поединки двух первых туров и находятся в группе лидеров.