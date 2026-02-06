Как дети Лилии Ребрик переживают войну: телеведущая поделилась опытом семьи

Телеведущая и многодетная мать Лилия Ребрик откровенно поделилась, как ее дочери переживают полномасштабную войну.
Личными переживаниями она поделилась в интервью РБК-Украина.
Лилия вспоминает, что самым тяжелым для нее стали не бытовые трудности, а изменение приоритетов у детей. Вместо игрушек дочери начали интересоваться вопросами жизни и смерти.
"Мне было так грустно, когда Поля не просила привезти ей какую-то игрушку. Она спрашивала, не убьют ли нас там. Хотелось, чтобы дети игрушки заказывали, а не такие темы поднимали. Они часто спрашивают, почему в реальности побеждает зло, если в сказках всегда наоборот", - признается ведущая.
Одним из самых страшных моментов стал обстрел Киева, когда семья находилась на 22-м этаже. Тогда маленькая Полина напомнила маме о ее обещании.
"Она очень плакала и говорила: "Мам, ну ты же обещала, что нас война не застанет". Я ответила, что обещала сделать все возможное", - делится Ребрик.
Война повлияла и на творческий путь старшей дочери Дианы. Профессиональная танцовщица, которая с детства жила паркетом, после начала вторжения закрылась в себе.
"Она не говорила, что это не ко времени, но говорила: "Я не могу". Танцевальная студия распалась, многие уехали за границу. Мне было очень обидно, потому что дети должны мечтать и заниматься любимым делом", - рассказывает Лилия.
Сейчас семья Ребрик живет за городом, стараясь создать для детей максимально безопасные условия.
Вас может заинтересовать: