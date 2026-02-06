Як діти Лілії Ребрик переживають війну: телеведуча поділилася досвідом родини

Як діти Лілії Ребрик реагують на війну

Лілія згадує, що найважчим для неї стали не побутові труднощі, а зміна пріоритетів у дітей. Замість іграшок доньки почали цікавитися питаннями життя та смерті.

"Мені було так сумно, коли Поля не просила привезти їй якусь іграшку. Вона питала, чи нас там не вб'ють. Хотілося, аби діти іграшки замовляли, а не такі теми порушували. Вони часто питають, чому в реальності перемагає зло, якщо в казках завжди навпаки", - зізнається ведуча.

Одним із найстрашніших моментів став обстріл Києва, коли родина перебувала на 22-му поверсі. Тоді маленька Поліна нагадала мамі про її обіцянку.

Лілія Ребрик з родиною (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Вона дуже плакала і казала: "Мам, ну ти ж обіцяла, що нас війна не застане". Я відповіла, що обіцяла зробити все можливе", - ділиться Ребрик.

Війна вплинула і на творчий шлях старшої доньки Діани. Професійна танцівниця, яка змалечку жила паркетом, після початку вторгнення закрилася в собі.

"Вона не говорила, що це не на часі, але казала: "Я не можу". Танцювальна студія розпалася, багато хто поїхав за кордон. Мені було дуже прикро, бо діти повинні мріяти й займатися улюбленою справою", - розповідає Лілія.

Зараз родина Ребрик живе за містом, намагаючись створити для дітей максимально безпечні умови.