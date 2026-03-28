Исторический прорыв: украинский фигурист установил рекорд на ЧМ и превзошел достижения десятилетий (видео)

На чемпионате мира по фигурному катанию-2026 настоящую сенсацию сотворил украинец Кирилл Марсак. 21-летний спортсмен установил личный рекорд, а его результат вернул Украину в элиту мирового фигурного катания, прервав длительную серию неудач.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
К произвольной программе Марсак подходил с 12-м результатом, имея в активе вторую лучшую оценку в карьере за короткую программу (83.36 балла). В отличие от Олимпийских игр-2026, где Кирилл не удержал позиции и опустился на 19-е место, в этот раз ему удалось справиться с нервами.
По сумме двух программ украинец набрал 234.67 балла, что стало его новым личным рекордом. Предыдущий топ-показатель Кирилла (229.25 балла) был установлен на нынешнем чемпионате Европы. В итоговом протоколе Марсак занял 13-е место.
Победителем турнира стал американец Илья Малинин, который также сумел реабилитироваться за олимпийское падение и завоевал "золото".
Чемпионат мира по фигурному катанию. Мужчины:
Достижение Марсака является историческим сразу по нескольким показателям:
Топ-результат за 17 лет: последний раз так высоко на ЧМ украинцы поднимались в 2009-м (Татьяна Волосожар и Станислав Морозов были 6-ми в парах).
Рекорд в мужском катании за 26 лет: Кирилл повторил результат Дмитрия Дмитренко 2000 года. Лучшим остается лишь "бронзовое" выступление Вячеслава Загороднюка в 1994-м.
Ранее глава мирового биатлона рассказал в Украине о юридической войне с россиянами.