Исторический прорыв: украинский фигурист установил рекорд на ЧМ и превзошел достижения десятилетий (видео)

Без повтора олимпийской ошибки

К произвольной программе Марсак подходил с 12-м результатом, имея в активе вторую лучшую оценку в карьере за короткую программу (83.36 балла). В отличие от Олимпийских игр-2026, где Кирилл не удержал позиции и опустился на 19-е место, в этот раз ему удалось справиться с нервами.

По сумме двух программ украинец набрал 234.67 балла, что стало его новым личным рекордом. Предыдущий топ-показатель Кирилла (229.25 балла) был установлен на нынешнем чемпионате Европы. В итоговом протоколе Марсак занял 13-е место.

Победителем турнира стал американец Илья Малинин, который также сумел реабилитироваться за олимпийское падение и завоевал "золото".

Чемпионат мира по фигурному катанию. Мужчины:

Илья Малинин (США) - 329.40 балла Юма Кагияма (Япония) - 306.67 Шунь Сато (Япония) - 288.54

...13. Кирилл Марсак (Украина) - 234.67

Что означает результат для Украины

Достижение Марсака является историческим сразу по нескольким показателям:

Топ-результат за 17 лет: последний раз так высоко на ЧМ украинцы поднимались в 2009-м (Татьяна Волосожар и Станислав Морозов были 6-ми в парах).

Рекорд в мужском катании за 26 лет: Кирилл повторил результат Дмитрия Дмитренко 2000 года. Лучшим остается лишь "бронзовое" выступление Вячеслава Загороднюка в 1994-м.