RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт

Исторический прорыв: украинский фигурист установил рекорд на ЧМ и превзошел достижения десятилетий (видео)

19:39 28.03.2026 Сб
2 мин
Кирилл Марсак продемонстрировал лучший результат Украины в мужском катании за последние 26 лет
aimg Андрей Костенко
Кирилл Марсак (фото: instagram.com/olympic_team_ukraine)

На чемпионате мира по фигурному катанию-2026 настоящую сенсацию сотворил украинец Кирилл Марсак. 21-летний спортсмен установил личный рекорд, а его результат вернул Украину в элиту мирового фигурного катания, прервав длительную серию неудач.

Без повтора олимпийской ошибки

К произвольной программе Марсак подходил с 12-м результатом, имея в активе вторую лучшую оценку в карьере за короткую программу (83.36 балла). В отличие от Олимпийских игр-2026, где Кирилл не удержал позиции и опустился на 19-е место, в этот раз ему удалось справиться с нервами.

По сумме двух программ украинец набрал 234.67 балла, что стало его новым личным рекордом. Предыдущий топ-показатель Кирилла (229.25 балла) был установлен на нынешнем чемпионате Европы. В итоговом протоколе Марсак занял 13-е место.

Победителем турнира стал американец Илья Малинин, который также сумел реабилитироваться за олимпийское падение и завоевал "золото".

Чемпионат мира по фигурному катанию. Мужчины:

  1. Илья Малинин (США) - 329.40 балла
  2. Юма Кагияма (Япония) - 306.67
  3. Шунь Сато (Япония) - 288.54
  • ...13. Кирилл Марсак (Украина) - 234.67

Что означает результат для Украины

Достижение Марсака является историческим сразу по нескольким показателям:

Топ-результат за 17 лет: последний раз так высоко на ЧМ украинцы поднимались в 2009-м (Татьяна Волосожар и Станислав Морозов были 6-ми в парах).

Рекорд в мужском катании за 26 лет: Кирилл повторил результат Дмитрия Дмитренко 2000 года. Лучшим остается лишь "бронзовое" выступление Вячеслава Загороднюка в 1994-м.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
