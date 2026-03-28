"Мы защищаемся": глава мирового биатлона рассказал в Украине о юридической войне с россиянами

15:26 28.03.2026 Сб
2 мин
Олле Далин посетил чемпионат Украины и прокомментировал попытки агрессора оспорить дисквалификацию
Андрей Костенко
Президент Международного биатлонного союза (IBU) Олле Далин посетил чемпионат Украины-2026, который в эти дни проходит в Буковеле. Во время своего визита глава мирового биатлона четко обозначил позицию организации относительно попыток представителей РФ и Беларуси вернуться к международным стартам на пятый год полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий функционера для "Суспільне Спорт".

Юридическое противостояние в CAS

По словам Далина, IBU сейчас находится в состоянии активного правового противостояния с российской стороной. Агрессор пытается обжаловать свою изоляцию в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако международная федерация готовится отстаивать свои решения.

"Россияне протестуют в CAS. У нас есть оппозиция, мы защищаемся. Посмотрим, что будет. Думаю, что через несколько месяцев состоится слушание", - подчеркнул Далин.

Он также добавил, что позиция организации остается неизменной: пока идет война, возвращение российских и белорусских атлетов к соревнованиям под эгидой IBU не рассматривается.

Особая миссия в Буковеле

Визит Далина имеет важную символическую составляющую. Президент IBU прибыл в Украину, чтобы лично вручить мужской сборной серебряные награды чемпионата мира-2011.

Эти медали были перераспределены в пользу наших спортсменов только сейчас - вследствие масштабного допингового скандала в российской команде, который привел к аннулированию результатов агрессора через 15 лет. Заслуженное "серебро" получили Александр Биланенко, Андрей Дериземля, Сергей Семенов и Сергей Седнев.

Функционер также положительно оценил проведение национального первенства на домашней арене, назвав это мощным сигналом стойкости украинского биатлона.

Ранее мы сообщили о масштабной чистке в сборной Украины по биатлону после провального сезона-2025/26.

Новые мобильные ПВО RapidRanger на фронте: характеристики и возможности
