Марсак впервые в карьере вышел в произвольную программу ЧМ по фигурному катанию: видео яркого выступления

16:23 26.03.2026 Чт
Украинский фигурист продемонстрировал второй лучший результат в жизни
aimg Андрей Костенко
Кирилл Марсак (фото: instagram.com/olympic_team_ukraine)

Украинский фигурист Кирилл Марсак сумел преодолеть квалификационный барьер на чемпионате мира-2026 по фигурному катанию. Он впервые в карьере отобрался в произвольную программу мирового первенства, показав один из сильнейших прокатов в своей биографии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований.

Успех после Олимпиады

Мировое первенство-2026 стало для 21-летнего украинца первым большим стартом после дебютных Олимпийских игр. Напомним, именно на зимних Играх Марсак установил личный рекорд в короткой программе (86.89 балла).

На льду ЧМ-2026 Кириллу вновь удалось продемонстрировать высокий класс. За свое выступление в короткой программе украинец получил 83.36 балла - это второй топ-результат в его карьере. Среди 36-ти участников Марсак попал в топ-24 лучших, что позволило ему досрочно забронировать место в финальной части соревнований.

Путь к финалу

Для Марсака этот успех стал долгожданным реваншем за предыдущие неудачи. До сих пор фигурист участвовал в двух чемпионатах мира, но не проходил в финал:

  • ЧМ-2023: 35-е место
  • ЧМ-2025: 33-е место

"Я очень доволен своим выступлением. Да, мы потеряли немного баллов на вращениях, но в целом я счастлив, что мы держим планку качества на таких больших соревнованиях, как Олимпийские игры и чемпионат мира. Квалифицироваться в произвольную программу было моей основной задачей", - рассказал Кирилл в комментарии "Суспільному Спорт".

Где и когда смотреть произвольную программу

Решающая произвольная программа у мужчин на ЧМ-2026 начнется в субботу, 28 марта, в 13:30 по киевскому времени. Трансляцию соревнований в Украине обеспечивает "Суспільне Спорт".

Ранее мы сообщили, что украинские фигуристы вошли в топ-20 лучших пар планеты.

