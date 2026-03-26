Марсак впервые в карьере вышел в произвольную программу ЧМ по фигурному катанию: видео яркого выступления

Украинский фигурист Кирилл Марсак сумел преодолеть квалификационный барьер на чемпионате мира-2026 по фигурному катанию. Он впервые в карьере отобрался в произвольную программу мирового первенства, показав один из сильнейших прокатов в своей биографии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований.

Успех после Олимпиады

Мировое первенство-2026 стало для 21-летнего украинца первым большим стартом после дебютных Олимпийских игр. Напомним, именно на зимних Играх Марсак установил личный рекорд в короткой программе (86.89 балла).

На льду ЧМ-2026 Кириллу вновь удалось продемонстрировать высокий класс. За свое выступление в короткой программе украинец получил 83.36 балла - это второй топ-результат в его карьере. Среди 36-ти участников Марсак попал в топ-24 лучших, что позволило ему досрочно забронировать место в финальной части соревнований.

Путь к финалу

Для Марсака этот успех стал долгожданным реваншем за предыдущие неудачи. До сих пор фигурист участвовал в двух чемпионатах мира, но не проходил в финал:

ЧМ-2023: 35-е место

ЧМ-2025: 33-е место

"Я очень доволен своим выступлением. Да, мы потеряли немного баллов на вращениях, но в целом я счастлив, что мы держим планку качества на таких больших соревнованиях, как Олимпийские игры и чемпионат мира. Квалифицироваться в произвольную программу было моей основной задачей", - рассказал Кирилл в комментарии "Суспільному Спорт".

Где и когда смотреть произвольную программу

Решающая произвольная программа у мужчин на ЧМ-2026 начнется в субботу, 28 марта, в 13:30 по киевскому времени. Трансляцию соревнований в Украине обеспечивает "Суспільне Спорт".