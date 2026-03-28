Последний круг в Буковеле. Легенды украинского биатлона официально завершили карьеру: эмоциональное видео

В субботу, 28 марта, во время чемпионата Украины по биатлону в Буковеле состоялась торжественная церемония завершения карьеры Елены Пидгрушной и Виты Семеренко - представительниц "золотой четверки", которая подарила стране историческую победу на Олимпийских играх-2014.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию события на "Суспільне Спорт".

Прощальный круг и эмоции чемпионок

Символическое мероприятие состоялось сразу после завершения спринтерских гонок. Титулованные биатлонистки, на счету которых десятки наград чемпионатов мира и Европы, прошли круг почета под аплодисменты болельщиков и коллег по команде.

Елена Пидгрушная с юмором отметила, что даже в день прощания сервисмены подготовили ее инвентарь идеально.

"Мои лыжи и винтовка перешли к Тарасу Тарасюку. Хотя я сегодня не бежала, лыжи намазали так, что они из-под ног вылетали. Очень круто, что приехали болельщики и есть возможность поставить эту точку и сказать "спасибо" за эти 25 лет", - поделилась эмоциями Елена.

Вита Семеренко также не сдерживала благодарности.

"Спасибо биатлону за победы, поражения и эмоции. Спасибо тренерам, семье и болельщикам за то, что в нас верили. Мы вас любим", - сказала она.

Золотое наследие Олимпиады-2014

Пидгрушная отдельно отметила вклад тренера Григория Шамрая в главный успех их жизни - олимпийское "золото" эстафеты. По ее словам, та победа была одержана в самый нужный момент для Украины.

"Это "золото" - оно самое золотое среди всех наград в стране. Мы гордимся, что так совпало: мы родились в Украине, попали в одну команду и вместе получили результат", - отметила капитан "сине-желтых" на исторических Играх.

Кто такие Елена Пидгрушная и Вита Семеренко

Елена Пидгрушная - олимпийская чемпионка 2014 года (эстафета), чемпионка мира 2013 года в спринте, пятикратная чемпионка Европы. Одержала 6 побед на этапах Кубка мира.

Многолетний капитан женской сборной Украины, известна как непревзойденный мастер финишных этапов эстафет.

Вита Семеренко - олимпийская чемпионка 2014 года (эстафета) и бронзовый призер Игр (спринт). Семикратная призерка чемпионатов мира, многократная чемпионка Европы и четырехкратная победительница Всемирных Универсиад.

В течение карьеры отмечалась феноменальной точностью стрельбы и психологической устойчивостью в решающих стартах. Вита - сестра-близняшка другой титулованной отечественной биатлонистки Валентины Семеренко.