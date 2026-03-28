ua en ru
Сб, 28 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Последний круг в Буковеле. Легенды украинского биатлона официально завершили карьеру: эмоциональное видео

18:19 28.03.2026 Сб
2 мин
Олимпийские чемпионки провели прощальный круг почета после 25 лет в большом спорте
aimg Андрей Костенко
Вита Семеренко и Елена Пидгрушная (фото: Федерация биатлона Украины)

В субботу, 28 марта, во время чемпионата Украины по биатлону в Буковеле состоялась торжественная церемония завершения карьеры Елены Пидгрушной и Виты Семеренко - представительниц "золотой четверки", которая подарила стране историческую победу на Олимпийских играх-2014.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию события на "Суспільне Спорт".

Читайте также: "Мы защищаемся": глава мирового биатлона рассказал в Украине о юридической войне с россиянами

Прощальный круг и эмоции чемпионок

Символическое мероприятие состоялось сразу после завершения спринтерских гонок. Титулованные биатлонистки, на счету которых десятки наград чемпионатов мира и Европы, прошли круг почета под аплодисменты болельщиков и коллег по команде.

Елена Пидгрушная с юмором отметила, что даже в день прощания сервисмены подготовили ее инвентарь идеально.

"Мои лыжи и винтовка перешли к Тарасу Тарасюку. Хотя я сегодня не бежала, лыжи намазали так, что они из-под ног вылетали. Очень круто, что приехали болельщики и есть возможность поставить эту точку и сказать "спасибо" за эти 25 лет", - поделилась эмоциями Елена.

Вита Семеренко также не сдерживала благодарности.

"Спасибо биатлону за победы, поражения и эмоции. Спасибо тренерам, семье и болельщикам за то, что в нас верили. Мы вас любим", - сказала она.

Золотое наследие Олимпиады-2014

Пидгрушная отдельно отметила вклад тренера Григория Шамрая в главный успех их жизни - олимпийское "золото" эстафеты. По ее словам, та победа была одержана в самый нужный момент для Украины.

"Это "золото" - оно самое золотое среди всех наград в стране. Мы гордимся, что так совпало: мы родились в Украине, попали в одну команду и вместе получили результат", - отметила капитан "сине-желтых" на исторических Играх.

Кто такие Елена Пидгрушная и Вита Семеренко

Елена Пидгрушная - олимпийская чемпионка 2014 года (эстафета), чемпионка мира 2013 года в спринте, пятикратная чемпионка Европы. Одержала 6 побед на этапах Кубка мира.

Многолетний капитан женской сборной Украины, известна как непревзойденный мастер финишных этапов эстафет.

Вита Семеренко - олимпийская чемпионка 2014 года (эстафета) и бронзовый призер Игр (спринт). Семикратная призерка чемпионатов мира, многократная чемпионка Европы и четырехкратная победительница Всемирных Универсиад.

В течение карьеры отмечалась феноменальной точностью стрельбы и психологической устойчивостью в решающих стартах. Вита - сестра-близняшка другой титулованной отечественной биатлонистки Валентины Семеренко.

Ранее мы сообщили о масштабной чистке в сборной Украины по биатлону после провального сезона-2025/26.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
