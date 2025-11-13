Исландия обогнала Украину в отборе на ЧМ-2026 после победы над Азербайджаном

Сборная Исландии одержала вторую победу в квалификации чемпионата мира-2026 и временно опередила Украину в турнирной таблице группы D, обыграв Азербайджан со счетом 2:0 в Баку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Дубль в первом тайме обеспечил уверенную победу

Исландия открыла счет уже на 20-й минуте: после разрезного паса Исака Йоханнессона Альберт Гудмунссон пробил голкипера соперника.

За 19 минут до перерыва Сверрир Ингассон удвоил результат после передачи Йоханна Гудмундссона, установив итоговый счет 2:0.

Для исландцев это второй успешный матч против Азербайджана в квалификации - в первом туре команда разгромила соперника 5:0.

Турнирная таблица и следующие матчи

Благодаря победе Исландия набрала семь очков и временно поднялась на вторую позицию в группе D, опередив Украину по разнице мячей.

Украинская команда, которая также имеет семь пунктов, сыграет следующий матч пятого тура против Франции 13 ноября, а исландцы встретятся с "сине-желтыми" 16 ноября.

Турнирная таблица группы D после 5 туров: