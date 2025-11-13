ua en ru
Ісландія обігнала Україну у відборі на ЧС-2026 після перемоги над Азербайджаном

Четвер 13 листопада 2025 20:54
UA EN RU
Ісландія обігнала Україну у відборі на ЧС-2026 після перемоги над Азербайджаном Збірна Азербайджану з футболу (фото: instagram.com/millikomanda)
Автор: Катерина Урсатій

Збірна Ісландії здобула другу перемогу у кваліфікації чемпіонату світу-2026 та тимчасово випередила Україну у турнірній таблиці групи D, обігравши Азербайджан із рахунком 2:0 у Баку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Дубль у першому таймі забезпечив впевнену перемогу

Ісландія відкрила рахунок уже на 20-й хвилині: після розрізного пасу Ісака Йоганнессона Альберт Гудмунссон пробив голкіпера суперника.

За 19 хвилин до перерви Сверрір Інгассон подвоїв результат після передачі Йоганна Гудмундссона, встановивши підсумковий рахунок 2:0.

Для ісландців це другий успішний матч проти Азербайджану в кваліфікації – у першому турі команда розгромила суперника 5:0.

Турнірна таблиця та наступні матчі

Завдяки перемозі Ісландія набрала сім очок і тимчасово піднялася на другу позицію в групі D, випередивши Україну за різницею м’ячів.

Українська команда, яка також має сім пунктів, зіграє наступний матч п’ятого туру проти Франції 13 листопада, а ісландці зустрінуться із "синьо-жовтими" 16 листопада.

Турнірна таблиця групи D після 5 турів:

  1. Франція - 10 очок (4 матчі), різниця м’ячів 9:3
  2. Ісландія - 7 (5), 13:9
  3. Україна - 7 (4), 9:7
  4. Азербайджан - 1 (5), 2:14

Раніше ми повідомили про склад збірної України на матч проти Франції.

Також читайте про історію найчастішого суперництва між збірними України та Франції.

