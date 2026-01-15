ua en ru
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Ирочка из "Холостяка" высказалась о Цымбалюке и финале: "Это все игра"

Четверг 15 января 2026 18:05
Ирочка из "Холостяка" высказалась о Цымбалюке и финале: "Это все игра" Ира Пономаренко (фото: instagram.com/ponomarenko.hlf)
Автор: Полина Иваненко

Модель Ирина Пономаренко, которая стала любимицей зрителей "Холостяка" и покинула проект прямо за шаг до финала, высказалась о Тарасе Цымбалюке. Сейчас она радуется, что ушла из реалити именно в тот момент, а не позже.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Пономаренко рассказала в интервью Славе Демину.

Что Ирочка думает о Тарасе

Модель вспомнила момент, когда с ней попрощался Цимбалюк. Это произошло в финальном эпизоде. По словам Ирочки, тогда она многое осознала.

"В этот момент я понимаю, что, наверное, это все была игра с его стороны... Самое главное, что с моей стороны это все было по-настоящему. Вот я даже не знаю, как это объяснить. Вот просто что-то где-то теперь я поняла, что было как-то по-другому", - вспомнила Пономаренко.

По словам Ирочки, во время съемок она чувствовала реальные эмоции и воспринимала все как реальность. Так же она воспринимала и слова Тараса. Сейчас же, когда модель смотрела выпуски, она не грустила.

Девушке было приятно видеть свидание с Цымбалюком. А вот некоторые комментарии других участниц, которые те давали во время съемок, ее шокировали.

Ирочка из &quot;Холостяка&quot; высказалась о Цымбалюке и финале: &quot;Это все игра&quot;Ирочка из "Холостяка" высказалась о Цымбалюке (скриншот)

"Я просто не концентрируюсь на этих моментах. Я смотрю: "Ой, как красиво, Ируся в кадре улыбается, какая история с Тарасом, блин, так приятно смотреть". Ну, комментируют. А они... Ну, жаль, девушек. Если они выбрали так меня комментировать, ну, значит, это их выбор", - объяснила модель.

Также Ирочка высказалась об интервью Тараса Еве Коршик. В нем актер сказал, что разорвал отношения с Надин просто в переписке, а еще признал, что не испытывал к участницам настоящих чувств.

"Круто, что я ушла третьей. Спасибо за это. Я рада, что вот так все произошло. Не знаю, как комментировать. Тарас почему-то выбрал вот так вести себя, вот так это все комментировать", - призналась Пономаренко.

"Я же говорю, я не знаю, как он сейчас проживает этот период, что у него вообще в голове происходит. Может там что-то такое, о чем мы даже никогда не задумывались и не чувствовали. Поэтому я надеюсь, что он дает себе отчетность, что он говорит, как действует по своему какому-то плану", - резюмировала она.

