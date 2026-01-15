ua en ru
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Это было очень сложно". Ирочка из "Холостяка" о самом тяжелом моменте на проекте

Четверг 15 января 2026 17:26
Ирочка из "Холостяка" (кадр из интервью)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Финалистка романтического реалити "Холостяк", модель Ирина Пономаренко, откровенно рассказала о сложных моментах участия в шоу. Она раскрыла, какой период стал изнурительным эмоциональным опытом.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующими деталями Ирочка поделилась в интервью Славе Демину.

Что Ирочка рассказала об участии в "Холостяке"

По словам финалистки, жизнь на проекте требовала полной изоляции от мира. Самым сложным оказалось не работать и находиться без привычного ритма жизни.

"Меня тогда спрашивали, что будет самое сложное, когда пойдете на проект. Я сказала - это не работать", - призналась Ирочка.

Она отметила, что в начале адаптация в доме проходила довольно спокойно, ведь все участницы находились в одинаковых условиях. В то же время эмоциональное напряжение из-за постоянной конкуренции давало о себе знать.

"Ты принимаешь по факту то, что есть. Ну немного хотелось это внимание где-то дети, когда какие-то ссоры начинались", - поделилась она.

Финалистка "Холостяка" о самых тяжелых моментах на проекте (кадр из интервью)

Также Ирочка объяснила, почему ей не удалось близко сдружиться с другими девушками.

"Мы пришли в условия, где всем нравится один мужчина. Ну как? Типа после проекта, если кто-то кому-то импонировал и человек понимал, что вот было бы интересно пообщаться, подружиться, я этот вариант не исключала", - рассказала финалистка, но в итоге ни с кем не продолжила общение после шоу.

Самый тяжелый момент на "Холостяке"

Особенно сложным, по словам Ирочки, стал последний съемочный день, когда участницы уже находились в Киеве и жили в отеле.

"Мне было очень трудно сидеть в отеле и ждать, когда все пойдут на свидание, потому что мы уже живем не в доме, где кто-то ссорится или ест. Ты одна, редактор. Просто ждешь, рисуешь раскраски или, например, я купила кроссворд в "Сильпо". Ну и телевизор, конечно. "Кто сверху" - моя любимая программа с Лесей Никитюк, я запомнила все выпуски. Это было очень сложно", - призналась она.

Финалистка добавила, что в этот период ощущение изоляции было особенно острым.

"В последний период, когда ты ждешь, я говорила Тарасу: "А долго еще ждать? Сколько еще будет тех свиданий?" Ты будто уже живешь в Киеве, в городе, выходишь в "АТБ", но не можешь пожить свою жизнь - взять телефон, с кем-то встретиться", - рассказала она.

Холостяк Новости шоу-бизнеса
