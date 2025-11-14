"Мне стыдно": Харчишин заговорил о Соколовой и конце их романа

Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин впервые за долгое время высказался о разрыве отношений с журналисткой Яниной Соколовой. В сентябре он подтвердил, что между ними был роман , но уже в прошлом.

Как сообщает РБК-Украина , в новом выпуске проекта "55 за 5" певец вспомнил, почему объявил о разрыве отношений, и признался, почему стыдно.

Что рассказал Харчишин

Так, Алина Шаманская попросила певца ответить, на сколько баллов из 10 его раздражают вопросы о Соколовой.

"Уже не раздражают. Абсолютно. Я на них не отвечаю. Это мое прошлое и прошлое, надеюсь, женщины, журналистки, блогерши", - сказал Валерий.

Тогда ведущая напомнила, что в заметке Харчишина, в которой он рассказал об отношениях с Соколовой, речь шла о "вынужденном каминг-ауте". Певец объяснил, что не жалеет о признании, но не все его правильно поняли.

"Мне стыдно, что не все люди поняли эти кавычки, потому что камингаут - это когда объявляется о своей ориентации. И все прицепились", - отметил Харчишин.

Также артист признался, почему он решил публично объявить о конце отношений с Соколовой, хотя не объявлял об их начале. Оказалось, Валерий был на эмоциях, ведь его возмущало, что пользователей интересовало только это, а не его творчество.

Харчишин рассказал Шаманской об отношениях с Соколовой (скриншот)

"Я знаю об этом негативном опыте и эмоциях. Я жалею только о том, что это произошло с моей стороны импульсивно, поскольку у меня уже был пик, по шкале десятибалльной соточка уже была. Когда я иду на интервью говорить о том, что мне интересно говорить, и мне кажется, что я интересно рассказываю, а потом разносят на полосы заголовки", - сказал певец.

"Мы должны были бы как-то определиться уже, или объявить о прекращении, или объявить о том, что они есть. И эта неопределенность, она рождала эти заголовки. И все мы это понимаем", - добавил он.

Кроме этого, Харчишин отметил, что говорил с Соколовой перед тем как сделать "громкое" сообщение. Вероятно, разговор был эмоциональным.

"Я посоветовался и мне примерно таким текстом и сказали. Типа так: "Объяви, что ничего нет". Окей, все, я сделал это. Мне дали совет и я воспользовался советом", - отметил Харчишин.