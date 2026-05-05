Инна Белень впервые раскрыла имя дочери: "Оно идеально подходит"

Блогерша и победительница "Холостяка-13" Инна Белень наконец рассказала, как назвала первенца. Вместе с мужем Иваном они дали девочке особое имя, на которое она начала реагировать еще у мамы в животике.
Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram блогера.
Блогерша, которая родила 28 апреля, впервые объявила имя дочери. Они с мужем Иваном решили назвать девочку Кирой.
По словам Инны, идея принадлежит именно любимому. Более того, малышка начала реагировать на это имя задолго до рождения.
"Имя придумал Ваня. И когда он ее так называл, она еще реагировала в животике. Сейчас смотрю на нее и понимаю - оно ей идеально подходит", - поделилась Белень.
В трогательном видео блогерша показала свидетельство о рождении девочки. Из него стало известно, что Яловенко Кира Ивановна появилась на свет в родном для мамы Харькове.
Пользователи положительно отреагировали на выбор имени для дочери и начали поздравлять семью с пополнением.
Напомним, победительница "Холостяка" с Тереном нашла свое счастье в отношениях с одноклассником Иваном. Пара в конце 2025 года обручилась и объявила о предстоящем пополнении в семье.
В конце января они устроили гендерпати, во время которого узнали пол ребенка. В феврале 2026-го они расписались, после чего Инна взяла фамилию мужа.
Завершение беременности и роды были для блогерши непростыми. По ее словам, девочка родилась "немного зеленой", из-за чего пришлось лежать в лампе. Сейчас она заботится о малышке дома, пытаясь наладить режим питания.
