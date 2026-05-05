UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Інна Бєлєнь вперше розкрила ім'я доньки: "Воно ідеально підходить"

20:39 05.05.2026 Вт
2 хв
Блогерка показала свідоцтво про народження доньки та зворушила зізнанням про вибір імені
aimg Сюзанна Аль Маріді
Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)

Блогерка та переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь нарешті розповіла, як назвала первістка. Разом з чоловіком Іваном вони дали дівчинці особливе ім'я, на яке вона почала реагували ще у мами в животику.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram блогерки.

Більше цікавого: Бєлєнь поскаржилася на труднощі після народження доньки

Як Бєлєнь назвала доньку

Блогерка, яка народила 28 квітня, вперше оголосила ім'я донечки. Вони з чоловіком Іваном вирішили назвати дівчинку Кірою.

За словами Інни, ідея належить саме коханому. Ба більше, малеча почала реагувати на це ім'я задовго до народження.

"Ім'я придумав Ваня. І коли він її так називав, вона ще реагувала в животику. Зараз дивлюсь на неї і розумію - воно їй ідеально підходить", - поділилася Бєлєнь.

У зворушливому відео блогерка показала свідоцтво про народження дівчинки. З нього стало відомо, що Яловенко Кіра Іванівна з'явилася на світ у рідному для мами Харкові.


Реакція мережі

Користувачі позитивно відреагували на вибір імені для донечки та почали вітати родину з поповненням.

  • "Дуже їй личить. Гарне ім'я".
  • "Така солодка булочка. Вітаємо в цьому світі".
  • "Кіра - чудове імʼя! Нехай росте здоровою і щасливою дівчинкою на радість усім вам!"
  • "Дуже подобається це ім'я, я сестру так назвала 8 років тому".
  • "Гарне ім'я. Зай росте здорова на радість батькам".
  • "Дуже красиве ім'я, і маленька теж неперевершена".

Що відомо про особисте життя Інни Бєлєнь

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" з Тереном знайшла своє щастя у стосунках з однокласником Іваном. Пара наприкінці 2025 року заручилася і оголосила про майбутнє поповнення в родині.

Наприкінці січня вони влаштували гендерпаті, під час якого дізналися стать дитини. В лютому 2026-го вони розписалися, після чого Інна взяла прізвище чоловіка.

Завершення вагітності та пологи були для блогерки непростими. За її словами, дівчинка народилася "трохи зеленою", через що довелося лежати в лампі. Зараз вона турбується про малечу вдома, намагаючись налагодити режим харчування.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ХолостякНовини шоу-бізнесуЗірки шоу-бізнесу