ua en ru
Вт, 05 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Инна Белень впервые раскрыла имя дочери: "Оно идеально подходит"

20:39 05.05.2026 Вт
2 мин
Блогерша показала свидетельство о рождении дочери и растрогала признанием о выборе имени
aimg Сюзанна Аль Мариди
Инна Белень впервые раскрыла имя дочери: "Оно идеально подходит" Инна Белень (фото: instagram.com/innka_belen)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Блогерша и победительница "Холостяка-13" Инна Белень наконец рассказала, как назвала первенца. Вместе с мужем Иваном они дали девочке особое имя, на которое она начала реагировать еще у мамы в животике.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram блогера.

Больше интересного: Белень пожаловалась на трудности после рождения дочери

Как Белень назвала дочь

Блогерша, которая родила 28 апреля, впервые объявила имя дочери. Они с мужем Иваном решили назвать девочку Кирой.

По словам Инны, идея принадлежит именно любимому. Более того, малышка начала реагировать на это имя задолго до рождения.

"Имя придумал Ваня. И когда он ее так называл, она еще реагировала в животике. Сейчас смотрю на нее и понимаю - оно ей идеально подходит", - поделилась Белень.

В трогательном видео блогерша показала свидетельство о рождении девочки. Из него стало известно, что Яловенко Кира Ивановна появилась на свет в родном для мамы Харькове.


Реакция сети

Пользователи положительно отреагировали на выбор имени для дочери и начали поздравлять семью с пополнением.

  • "Очень ей подходит. Хорошее имя".
  • "Такая сладкая булочка. Поздравляем в этом мире".
  • "Кира - замечательное имя! Пусть растет здоровой и счастливой девочкой на радость всем вам!"
  • "Очень нравится это имя, я сестру так назвала 8 лет назад".
  • "Хорошее имя. Зай растет здоровая на радость родителям".
  • "Очень красивое имя, и маленькая тоже непревзойденная".

Что известно о личной жизни Инны Белень

Напомним, победительница "Холостяка" с Тереном нашла свое счастье в отношениях с одноклассником Иваном. Пара в конце 2025 года обручилась и объявила о предстоящем пополнении в семье.

В конце января они устроили гендерпати, во время которого узнали пол ребенка. В феврале 2026-го они расписались, после чего Инна взяла фамилию мужа.

Завершение беременности и роды были для блогерши непростыми. По ее словам, девочка родилась "немного зеленой", из-за чего пришлось лежать в лампе. Сейчас она заботится о малышке дома, пытаясь наладить режим питания.

Еще больше интересного:

Почему Инна Белень боялась рождения дочери

Как Терен отреагировал на беременность Белень

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Холостяк Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Ультиматум Зеленского и угрозы Кремля: будет ли перемирие и когда
Ультиматум Зеленского и угрозы Кремля: будет ли перемирие и когда
Аналитика
Военная страховка для бизнеса: сколько стоит защита и как сделать ее более доступной
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Военная страховка для бизнеса: сколько стоит защита и как сделать ее более доступной