Інна Бєлєнь вперше розкрила ім'я доньки: "Воно ідеально підходить"

Блогерка та переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь нарешті розповіла, як назвала первістка. Разом з чоловіком Іваном вони дали дівчинці особливе ім'я, на яке вона почала реагували ще у мами в животику.

Як Бєлєнь назвала доньку

Блогерка, яка народила 28 квітня, вперше оголосила ім'я донечки. Вони з чоловіком Іваном вирішили назвати дівчинку Кірою.

За словами Інни, ідея належить саме коханому. Ба більше, малеча почала реагувати на це ім'я задовго до народження.

"Ім'я придумав Ваня. І коли він її так називав, вона ще реагувала в животику. Зараз дивлюсь на неї і розумію - воно їй ідеально підходить", - поділилася Бєлєнь.

У зворушливому відео блогерка показала свідоцтво про народження дівчинки. З нього стало відомо, що Яловенко Кіра Іванівна з'явилася на світ у рідному для мами Харкові.



Реакція мережі

Користувачі позитивно відреагували на вибір імені для донечки та почали вітати родину з поповненням.

"Дуже їй личить. Гарне ім'я".

"Така солодка булочка. Вітаємо в цьому світі".

"Кіра - чудове імʼя! Нехай росте здоровою і щасливою дівчинкою на радість усім вам!"

"Дуже подобається це ім'я, я сестру так назвала 8 років тому".

"Гарне ім'я. Зай росте здорова на радість батькам".

"Дуже красиве ім'я, і маленька теж неперевершена".

Що відомо про особисте життя Інни Бєлєнь

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" з Тереном знайшла своє щастя у стосунках з однокласником Іваном. Пара наприкінці 2025 року заручилася і оголосила про майбутнє поповнення в родині.

Наприкінці січня вони влаштували гендерпаті, під час якого дізналися стать дитини. В лютому 2026-го вони розписалися, після чого Інна взяла прізвище чоловіка.

Завершення вагітності та пологи були для блогерки непростими. За її словами, дівчинка народилася "трохи зеленою", через що довелося лежати в лампі. Зараз вона турбується про малечу вдома, намагаючись налагодити режим харчування.