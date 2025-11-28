Кто лидирует в Нацотборе на "Евровидение-2026": рейтинг от еврофанов

Стали известны первые фавориты Национального отбора на "Евровидение-2026" по версии самых преданных поклонников конкурса. В этом году представители ведущих еврофан-сообществ впервые получили возможность услышать конкурсные треки еще до официальной премьеры и сформировали собственный рейтинг участников.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Євробачення".
Так, 11 представителей крупнейших фан-сообществ были приглашены на закрытые прослушивания песен артистов, попавших в лонглист Нацотбора.
Вместе с ними работы исполнителей оценивали музыкальный продюсер проекта Jamala, креативный продюсер Герман Ненов и глава украинской делегации на "Евровидении" Оксана Скибинская.
После прослушивания еврофаны выставляли каждому участнику от 1 до 15 баллов, а результаты суммировали в таблицу.
Интересно, что среди лидеров оказались артисты-дебютанты Нацотбора, тогда как Jerry Heil на этот раз не попала в тройку фаворитов.
Оксана Скибинская объяснила, почему именно мнение фан-сообщества имеет такое значение.
"Еврофаны - это наиболее преданная аудитория Евровидения. Благодаря их любви, в частности, так долго существует сам конкурс. Они прекрасно знают и чувствуют Евровидение, а потом активно голосуют за победителя Нацотбора и международного конкурса. Поэтому нам было важно узнать мнение еврофанов на этапе прослушивания. В то же время мы предупредили, что все песни еще на этапе подготовки, и до финала Нацотбора аранжировки, тексты и исполнение песен еще будут доработаны", - отметила она.
1 место - LELÉKA
2 место - Monokate
3 место - Mr. Vel
4 место - Jerry Heil
5 место - MON FIA
6 место - MOLODI
7 место - LAUD
8 место - "ЩукаРиба"
9 место - Karyotype
10 место - The Elliens
11 место - ANSTAY
12 место - KHAYAT
13 место - OKS
14 место - Valeriya Force
15 место - Марта Адамчук
Стоит отметить, что пока все конкурсные песни остаются закрытыми для широкой общественности - релизы запланированы ближе к официальным эфирам Нацотбора. Поэтому окончательные симпатии зрителей еще могут существенно измениться.
Уже в ближайшее время состоятся прослушивания участников Нацотбора, по итогам которых выберут девять финалистов конкурса.
Те исполнители из лонглиста, которые не пройдут в финальный этап по результатам прослушиваний, будут иметь еще один шанс - среди них проведут отдельное онлайн-голосование. Именно оно определит десятого участника финала.
Итак, в финальном концерте Нацотбора, который запланирован на февраль 2026 года и состоится в телевизионном формате, будут соревноваться до десяти артистов.
Победителя, как и раньше, будут выбирать вместе жюри и зрители путем голосования.
Юбилейный, 70-й международный песенный конкурс "Евровидение" в 2026 году будет принимать Австрия.
Местом проведения выбрали Вену. Полуфиналы пройдут 12 и 14 мая, а гранд-финал состоится 16 мая на арене Wiener Stadthalle - самой большой крытой площадке страны.
Для Вены это будет уже третье проведение главного песенного конкурса Европы.
