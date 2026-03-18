Феерия с девятью голами: "Барселона" и "Ньюкасл" выдали сумасшедший матч в четвертьфинале ЛЧ (видео)

22:03 18.03.2026 Ср
Каталонский клуб не оставил камня на камне от представителя АПЛ
Рафинья дал старт разгрому (фото: x.com/FCBarcelona)

На "Камп Ноу" определился очередной участник 1/4 финала Лиги чемпионов. В ответном матче местная "Барселона" и английский "Ньюкасл" устроили настоящую голевую перестрелку, забив на двоих девять мячей.

Читайте также: "Это нелегко": тренер "Реала" публично обратился к Лунину после битвы с "Сити"

Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч

"Барселона" - "Ньюкасл" - 7:2 (первый матч - 1:1)

Голы: Рафинья, 6, 72, Берналь, 18, Ямаль, 45+7 (пенальти), Фермин, 51, Левандовский, 56, 61 - Эланга, 15, 28

Драматичный первый тайм

После ничьей в Англии (1:1), судьба путевки в четвертьфинал решалась в Барселоне.

Хозяева открыли счет уже на 6-й минуте усилиями Рафиньи. Однако "Ньюкасл" продемонстрировал характер: счет сравнял швед Антони Эланга. Каталонцы ответили голом 18-летнего Марка Берналя, однако Эланга снова отличился, оформив дубль. Стоит заметить, что такая форма лидера атаки сборной Швеции является тревожным сигналом для тренерского штаба Украины, ведь через восемь дней национальные команды сойдутся в плей-офф отбора к ЧМ-2026.

Интрига в матче сохранялась до конца тайма, пока Ламин Ямаль не реализовал пенальти перед самым перерывом - 3:2.

Разгром после перерыва

Во втором тайме подопечные Ганси Флика полностью доминировали на поле, отправив в ворота Аарона Рэмсдейла четыре "сухих" мяча. Дубль оформил опытный Роберт Левандовский, еще по одному разу отличились Фермин Лопес и Рафинья, который в итоге также записал на свой счет два гола.

Кто уже вышел в четвертьфинал

"Барселона" стала пятым четвертьфиналистом Лиги чемпионов-2025/26 - вслед за мадридским "Реалом", французским ПСЖ, английским "Арсеналом" и португальским "Спортингом". На этой стадии турнира каталонцы будут играть в третий раз подряд.

Следующим соперником команды Флика станет победитель в паре "Тоттенхэм" - "Атлетико" (первый матч выиграли мадридцы - 5:2). Ответный матч этих соперников - сегодня в 22:00 по Киеву. Также в заключительных поединках 1/8 финала играют "Ливерпуль" - "Галатасарай" (первая игра - 0:1) и "Бавария" - "Аталанта" (6:1).

Ранее мы сообщили, что изменилось для Украины в Таблице коэффициентов УЕФА после победы "Шахтера" над "Лехом".

Кэшбэк на топливо в Украине заработает уже с 20 марта: какие АЗС в списке
