"Хочет усидеть на двух стульях": Сумскую раскритиковали за эмодзи-сердца под постом Стужук

В сети разгорелся скандал с участием актрисы Ольги Сумской. Причиной стал ее комментарий на публикацию скандальной блогерши Софии Стужук, которая после начала полномасштабной войны покинула Украину и неоднократно попадала в информационные скандалы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Стужук.

В своих соцсетях Стужук опубликовала фото с пятью детьми. Под этим постом Ольга Сумская оставила комментарий в виде шести красных сердечек.

Этот жест не остался незамеченным - пользователи Threads активно распространили скриншот и резко раскритиковали актрису.

Ольгу Сумскую попала в скандал после комментария под постом Софии Стужук (скриншот)

В комментариях пользователи выразили резко негативную реакцию на действия актрисы.

Часть корреспондентов обвинила артистку в двойных стандартах и нежелании занимать четкую позицию, отмечая, что она якобы пытается "усидеть на двух креслах".

Также в сети звучат упреки относительно того, что София Стужук, которой Сумская оставила эмодзи-комментарий, продолжает жить за границей и, по словам пользователей, платить налоги в РФ, а в прошлом якобы распространяла нарративы, близкие к российской пропаганде.

Сумська - це дно. Її сестра значно розумніша і патріотка

Народна артистка України поважає людину, яка сплачує податки Росії під час війни проти її країни, а Стужук працювала на російську пропаганду, частково звинувачуючи нас

То пані Сумська у рожевих окулярах

Голуби миру

Важаю, що Ольга може навіть не знати її, просто підтримала її як жінка, яка теж мама

Є шанс, що Ольга просто лайкнула фотку як ідею, і не дивилась, хто там автор…

На волну критики отреагировала и сама София Стужук. Под сообщением одной из пользовательниц, которая опубликовала комментарий Сумской, блогер написала:

"А вас еще никак не попустит. Мои же вы хорошие "сограждане", - написала Стужук.

Стужук ответила хейтерам (скриншот)

За что украинцы критикуют Софию Стужук

Скандальная репутация блогера тянется еще с февраля 2022 года. Тогда, находясь на отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах, она опубликовала сторис с шопинга с подписью "Осторожно, русские в Дубай" (на языке оригинала).

После волны возмущения этот контент был удален.

После начала полномасштабного вторжения Стужук сначала публиковала эмоциональные сообщения в поддержку Украины, однако впоследствии ее риторика изменилась.

София Стужук (фото: instagram.com/sofia_stuzhuk)

Она заявила, что поддерживает свою страну, но не намерена распространять "экстремизм и ненависть" в отношении россиян.

Впоследствии блогер вместе с семьей переехала в Латвию и фактически перестала публично говорить о войне.

Она ни разу не назвала Россию виновной в геноциде украинского народа и даже оправдывала массированные атаки РФ по Киеву.

В частности, София обвиняла в обстрелах украинцев, которые, по ее словам, якобы "радуются чужим разрушениям", комментируя взрывы на незаконно построенном Крымском мосту.

В 2025 году блогерша снова оказалась в центре внимания - на этот раз из-за проблем с законом.

София Стужук (фото: instagram.com/sofia_stuzhuk)

Киевская городская прокуратура сообщила ей о подозрении в уклонении от уплаты налогов.

По данным следствия, государственный бюджет недополучил 10,5 млн грн налога на прибыль и почти 900 тыс. грн военного сбора.

В то же время сама Стужук эти обвинения отрицает, заявив, что ситуация является следствием "атаки" со стороны "заинтересованных лиц".