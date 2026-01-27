ua en ru
Вт, 27 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Хочет усидеть на двух стульях": Сумскую раскритиковали за эмодзи-сердца под постом Стужук

Вторник 27 января 2026 18:38
UA EN RU
"Хочет усидеть на двух стульях": Сумскую раскритиковали за эмодзи-сердца под постом Стужук Ольга Сумская и София Стужук (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

В сети разгорелся скандал с участием актрисы Ольги Сумской. Причиной стал ее комментарий на публикацию скандальной блогерши Софии Стужук, которая после начала полномасштабной войны покинула Украину и неоднократно попадала в информационные скандалы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Стужук.

В своих соцсетях Стужук опубликовала фото с пятью детьми. Под этим постом Ольга Сумская оставила комментарий в виде шести красных сердечек.

Этот жест не остался незамеченным - пользователи Threads активно распространили скриншот и резко раскритиковали актрису.

&quot;Хочет усидеть на двух стульях&quot;: Сумскую раскритиковали за эмодзи-сердца под постом СтужукОльгу Сумскую попала в скандал после комментария под постом Софии Стужук (скриншот)

В комментариях пользователи выразили резко негативную реакцию на действия актрисы.

Часть корреспондентов обвинила артистку в двойных стандартах и нежелании занимать четкую позицию, отмечая, что она якобы пытается "усидеть на двух креслах".

Также в сети звучат упреки относительно того, что София Стужук, которой Сумская оставила эмодзи-комментарий, продолжает жить за границей и, по словам пользователей, платить налоги в РФ, а в прошлом якобы распространяла нарративы, близкие к российской пропаганде.

  • Сумська - це дно. Її сестра значно розумніша і патріотка
  • Народна артистка України поважає людину, яка сплачує податки Росії під час війни проти її країни, а Стужук працювала на російську пропаганду, частково звинувачуючи нас
  • То пані Сумська у рожевих окулярах
  • Голуби миру
  • Важаю, що Ольга може навіть не знати її, просто підтримала її як жінка, яка теж мама
  • Є шанс, що Ольга просто лайкнула фотку як ідею, і не дивилась, хто там автор…

На волну критики отреагировала и сама София Стужук. Под сообщением одной из пользовательниц, которая опубликовала комментарий Сумской, блогер написала:

"А вас еще никак не попустит. Мои же вы хорошие "сограждане", - написала Стужук.

&quot;Хочет усидеть на двух стульях&quot;: Сумскую раскритиковали за эмодзи-сердца под постом СтужукСтужук ответила хейтерам (скриншот)

За что украинцы критикуют Софию Стужук

Скандальная репутация блогера тянется еще с февраля 2022 года. Тогда, находясь на отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах, она опубликовала сторис с шопинга с подписью "Осторожно, русские в Дубай" (на языке оригинала).

После волны возмущения этот контент был удален.

После начала полномасштабного вторжения Стужук сначала публиковала эмоциональные сообщения в поддержку Украины, однако впоследствии ее риторика изменилась.

&quot;Хочет усидеть на двух стульях&quot;: Сумскую раскритиковали за эмодзи-сердца под постом СтужукСофия Стужук (фото: instagram.com/sofia_stuzhuk)

Она заявила, что поддерживает свою страну, но не намерена распространять "экстремизм и ненависть" в отношении россиян.

Впоследствии блогер вместе с семьей переехала в Латвию и фактически перестала публично говорить о войне.

Она ни разу не назвала Россию виновной в геноциде украинского народа и даже оправдывала массированные атаки РФ по Киеву.

В частности, София обвиняла в обстрелах украинцев, которые, по ее словам, якобы "радуются чужим разрушениям", комментируя взрывы на незаконно построенном Крымском мосту.

В 2025 году блогерша снова оказалась в центре внимания - на этот раз из-за проблем с законом.

&quot;Хочет усидеть на двух стульях&quot;: Сумскую раскритиковали за эмодзи-сердца под постом СтужукСофия Стужук (фото: instagram.com/sofia_stuzhuk)

Киевская городская прокуратура сообщила ей о подозрении в уклонении от уплаты налогов.

По данным следствия, государственный бюджет недополучил 10,5 млн грн налога на прибыль и почти 900 тыс. грн военного сбора.

В то же время сама Стужук эти обвинения отрицает, заявив, что ситуация является следствием "атаки" со стороны "заинтересованных лиц".

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Ольга Сумская Софія Стужук Война в Украине Звезды шоу-бизнеса
Новости
Газа будет больше: Украина наращивает импорт из Польши
Газа будет больше: Украина наращивает импорт из Польши
Аналитика
Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин