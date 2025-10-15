ua en ru
"Не был ни дня в ТРО". Андрей Хлывнюк признался, где на самом деле служит

Среда 15 октября 2025 15:40
"Не был ни дня в ТРО". Андрей Хлывнюк признался, где на самом деле служит Лидер "Бумбокса" поставил точку в слухах о своей службе (фото: instagram.com/andriihorolski)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Лидер группы "Бумбокс" и участник российско-украинской войны Андрей Хлывнюк рассказал, где именно проходит военную службу, а также обратился к украинцам.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующее заявление Хлывнюк сделал в эфире "Армія FM".

Что сказал Хлывнюк о своей военной службе

Отвечая на вопросы пользователей, он расставил точки над і в вопросах вовлеченности в армию.

Так, музыкант развеял слухи о службе в ТРО. Он признался, что в начале российского вторжения вступил в патрульную полицию столицы. До сих пор служит в отряде "Хищник".

"Не был ни дня в ТРО. Нет, никогда. Получил оружие и вступил в ряды патрульной полиции в Киеве в 2022-м. Теперь до сих пор является частью отряда "Хижак", который прикомандирован к 426-му отдельному батальону морской пехоты", - поделился он.

&quot;Не был ни дня в ТРО&quot;. Андрей Хлывнюк признался, где на самом деле служитГде служит Андрей Хлывнюк (скриншот)

Лидер "Бумбокса обратился к украинцам

В конце эфира музыканта попросили обратиться к украинцам. В ответ он отметил, что война касается каждого.

"Все, больше нет гражданских. Есть только тыл и фронт. Помните об этом. Осознайте это раз и навсегда. Я не призываю вас ни к чему, кроме вооруженного сопротивления", - сказал он.


Напомним, в конце июля в соцсетях появилось сообщение, в котором Хлывнюка обвинили в том, что он якобы "катается по городу на военном пикапе и наслаждается жизнью".

Многие встали на защиту музыканта, напомнив, что он с начала нападения РФ в 2022-м защищает Украину. Также отметили, что пикап, о котором шла речь, является частной собственностью другого лица. Сам Андрей ответил на упреки красноречивым фото.

Ранее также стало известно, что группа "Бумбокс" даст первый за 4 года сольный концерт в Украине.

