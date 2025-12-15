Гвоздик неожиданно получил титульный шанс: с кем и за какой пояс будет драться экс-чемпион мира

Детали предстоящего боя

На кону будет стоять пояс временного чемпиона WBA в полутяжелом весе, а соперником 38-летнего украинца станет - 33-летний Альберт Рамирес из Венесуэлы. Для него это будет первая обязательная защита титула.

Бой запланирован на 5 февраля 2026 года и состоится в канадском Монреале. По информации источника, стороны уже согласовали все ключевые детали противостояния.

Кто такой Альберт Рамирес

33-летний боксер из Венесуэлы остается непобежденным на профессиональном ринге - 22 победы, 18 из которых - нокаутом.

Временный чемпионский пояс WBA он получил в августе 2025 года, когда техническим нокаутом в седьмом раунде победил британца Джерома Пампелоне.

Последние бои украинца

Гвоздик в последний раз выходил на ринг 19 апреля этого года. В поединке против американца Энтони Голлавея украинец уверенно победил досрочно: уже в третьем раунде он несколько раз отправлял соперника в нокдаун, после чего рефери остановил бой.

До этого экс-чемпион мира не проводил официальных поединков почти год. 16 июня 2024-го он дрался за вакантный титул по версии WBC и уступил американцу Давиду Бенавидесу единогласным решением судей.

Профессиональная карьера Гвоздика

После успешных выступлений на любительском ринге бронзовый призер Олимпиады-2012 в весовой категории до 81 кг решил попробовать себя в профи-боксе. Дебютировал 12 апреля 2014 года.

С тех пор провел 23 профессиональных поединка, в которых одержал 21 победу (16 - нокаутом). В 2018 году, одолел канадца Адониса Стивенса и стал чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе. Провел одну успешную защиту - против француза Дуду Нгумбу.

Первое поражение потерпел в октябре 2019 года, проиграв чемпионский титул Артуру Бетербиеву. После чего не соревновался в течение двух с половиной лет. Вернулся на ринг в феврале 2023-го. Имел три победы подряд до поединка с Бенавидесом.

Шанс на полноценный титул

Поединок против Рамиреса станет для Гвоздика важным шагом в борьбе за возвращение в чемпионскую гонку. Ранее Александр неоднократно заявлял о желании вновь побороться за полноценный титул чемпиона мира в полутяжелом весе.

Сейчас в дивизионе два чемпиона мира. Поясами WBA, WBO и IBF владеет Дмитрий Бивол, который значится представителем Кыргызстана. А титул WBC в руках бывшего обидчика украинца - Бенавидеса.