Игра на выживание: украинка Калинина выгрызла победу над экс-россиянкой в изнурительной битве

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина успешно стартовала в основной сетке турнира WTA 1000 в Испании. В напряженном поединке украинка доказала свое преимущество над представительницей Узбекистана Камиллой Рахимовой.

Путь через квалификацию и детали матча

Выступления на грунтовых кортах Мадрида Ангелина начала с отборочного этапа.

В решающей стадии квалификации украинка сотворила сенсацию, переиграв именитую американку Слоан Стивенс.

Это позволило Калининой войти в число участниц основной сетки "тысячника".

Противостояние с Камиллой Рахимовой стало второй очной встречей теннисисток. Как и в предыдущем матче на харде, сильнее оказалась украинка. Поединок длился 2 часа и 46 минут.

Калинина уверенно забрала первый сет (6:2), однако во второй партии произошла потеря концентрации.

Несмотря на лидерство со счетом 4:1 и 5:3, Ангелина позволила оппонентке отыграться и уступила 5:7.

Впрочем, в решающем сете украинская спортсменка вновь захватила инициативу, повторив результат стартовой партии - 6:2.

Ключевым фактором победы стала реализация брейкпойнтов: украинка использовала 7 из 14 возможностей (50%), тогда как ее соперница реализовала 4 из 7.

Для Калининой это уже четвертое выступление на мадридских кортах. Ее личным рекордом на этом турнире остается выход в четвертьфинал в 2022 году.

Дальнейшие перспективы украинок в Мадриде

Ангелина стала третьей представительницей Украины, которая пробилась во второй раунд текущего розыгрыша.

Ранее свой стартовый матч сыграла Дарья Снигур, украинка одержала победу над Дарьей Касаткиной.

Вслед за ней, Юлия Стародубцева одолела японскую теннисистку Моюку Учидзиму.

Также к борьбе со второго круга присоединятся лидеры национального рейтинга Элина Свитолина и Марта Костюк.

В следующем этапе Калинину ждет встреча с чешской теннисисткой Марией Боузковой, которая посеяна под 23-м номером.

История личных встреч на стороне украинки: в 2019 году на травяных кортах Уимблдона победу праздновала именно Ангелина.