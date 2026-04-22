Японка не поверила своим глазам: Стародубцева устроила в Мадриде расправу, которую ждали с февраля

17:10 22.04.2026 Ср
Украинка сенсационно попала в основу Мадрида вместо россиянки и сразу оформила громкий реванш
Юлия Стародубцева (фото: Getty Images)

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева с боем пробилась во второй раунд престижных соревнований серии WTA 1000 в Испании. В напряженном поединке она выбила представительницу Японии и взяла реванш за февральское поражение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Шанс, использованный на сто процентов

Юлия Стародубцева попала в основную сетку мадридского турнира благодаря стечению обстоятельств.

Уступив в финале квалификации, украинка сохранила статус "лаки-лузера".

После того как представительница страны-агрессора Екатерина Александрова снялась с соревнований, Юлия получила ее место в турнирной таблице и блестяще воспользовалась этой возможностью.

Реванш в трехсетовом триллере

Соперницей украинки стала Моюка Учидзима, которой Стародубцева проиграла в начале февраля в Дохе. Повторная встреча вновь затянулась на три партии, однако завершилась в пользу нашей спортсменки.

На старте поединка Юлия мгновенно захватила инициативу и благодаря рывку 3:0 обеспечила себе комфортное преимущество, что позволило уверенно закрыть первую партию со счетом 6:3.

Однако во втором сете ситуация кардинально изменилась, поскольку японка сумела навязать собственный темп и ответила разгромной победой 6:1.

Судьба встречи решилась в финальном сете, где в шестом гейме Стародубцева реализовала ключевой брейк-пойнт и удержала это преимущество до финального гейма, завершив матч в свою пользу со счетом 6:3.

Матч длился почти два часа. Главным преимуществом Юлии стало хладнокровие на чужой подаче: она реализовала 75% своих брейк-пойнтов (3 из 4), тогда как Учидзима воспользовалась лишь тремя шансами из восьми.

Кто следующая соперница

Стародубцева присоединилась к Дарье Снигур, которая ранее сотворила сенсацию, переиграв Дарью Касаткину.

Также борьбу на турнире со второго круга начинают лидеры национального рейтинга - Элина Свитолина и Марта Костюк.

В следующем этапе Юлию ждет встреча с 29-й сеяной турнира - румынской теннисисткой Жаклин Кристиан.

Послы стран ЕС согласовали 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ
