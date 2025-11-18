ua en ru
Вт, 18 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

В Instagram Остапчука появилось заявление о его "разводе": жена ведущего все объяснила

Вторник 18 ноября 2025 10:37
UA EN RU
В Instagram Остапчука появилось заявление о его "разводе": жена ведущего все объяснила Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Иванна Пашкевич

Страница украинского шоумена Владимира Остапчука в Instagram ночью оказалась в руках злоумышленников. После получения доступа хакеры начали публиковать от имени ведущего провокационные заявления - в частности, сообщения о якобы его намерении развестись с женой Екатериной Остапчук.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram избранницы ведущего.

Что произошло

Екатерина объяснила, что причина уязвимой безопасности - отсутствие двухфакторной аутентификации на странице мужа, поэтому получить доступ мог любой, кто подобрал пароль.

"Я проснулась кормить Тима. Вижу, что Вова меня пометил (на странице в Instagram. - Ред.), а он спит. Захожу и ах**ваю. Там у stories о том, что он со мной разводится. И еще куча дерьма, но у меня так руки тряслись, что я просто удалила", - написала жена ведущего.

В Instagram Остапчука появилось заявление о его &quot;разводе&quot;: жена ведущего все объяснилаВладимира Остапчука взломали в соцсетях (скриншот)

Полтавская добавила, что неизвестные не только распространили фейковое сообщение, но и отписали супругов друг от друга, а также стерли их совместные посты.

По ее мнению, целью взлома было нанести вред их репутации.

"Это был не типичный взлом блогера. Имели целью опорочить нас как пару. И писала там в стиле того, что пишут на форумах хейтеры обо мне", - отметила она.

Возлюбленная Владимира подчеркнула, что настроена найти причастных.

Она также обнародовала скриншот, из которого видно, что доступ к аккаунту был получен с iPhone, владелец которого находится в Киеве.

Сейчас Instagram-страница Остапчука деактивирована.

В Instagram Остапчука появилось заявление о его &quot;разводе&quot;: жена ведущего все объяснилаВладимира Остапчука взломали в соцсетях (скриншот)

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Остапчук Звезды шоу-бизнеса Развод
Новости
Пожары, поврежденное здание медиа и пострадавшие: последствия ночной атаки РФ по Днепру
Пожары, поврежденное здание медиа и пострадавшие: последствия ночной атаки РФ по Днепру
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского