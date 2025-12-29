Горбунов і Могилевська висміяли Влада Яму під час ефіру "Танців із зірками" (відео)

Під час благодійного ефіру шоу "Танці з зірками" ведучий Юрій Горбунов та співачка Наталія Могилевська іронічно згадали хореографа Влада Яму, який втік з України на початку повномасштабної війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пряму трансляцію.

Сам ефір пройшов у благодійному форматі та був насичений емоційними моментами.

На паркет виходили ветерани війни, а також зіркові учасники. Завершував програму виступ співачки KOLA разом із Сергієм Єфремовим.

Пара отримала максимальні оцінки суддів і низку компліментів на адресу артистки.

Зокрема, суддя проєкту Катерина Кухар порівняла KOLA з молодою Наталією Могилевською.

У відповідь співачка згадала коментар, який колись почула від прима-балерини під час власної участі в шоу.

"Якщо ви будете так дивитися на свого партнера, він втече", - процитувала Кухар Могилевська.

Наталія Могилевська (скріншот)

На ці слова відреагував ведучий шоу Юрій Горбунов.

"Так і сталося. Туди йому і дорога", - зазначив Юрій.

Після цієї репліки зал відреагував сміхом.

Не стримала емоцій і сама Могилевська, коли мова зайшла про її колишнього партнера по проєкту - Влада Яму, який раніше визнав, що виїхав з України до США у перші дні повномасштабного вторгнення Росії.

Коментуючи ситуацію, співачка лише підтвердила сказане, усміхнувшись.

"І дійсно так сталося", - сказала.

Що пов'язує Могилевську і Яму

Наталія Могилевська та Влад Яма були партнерами у першому сезоні "Танців з зірками", де здобули перемогу й стали однією з найяскравіших пар за всю історію проєкту.

Згодом хореограф згадував, що потрапити до пари зі співачкою було непросто.

За його словами, Могилевська влаштувала справжній відбір серед танцівників, перш ніж зупинити свій вибір саме на ньому.

Водночас тоді він ще не усвідомлював, якою буде їхня спільна робота.

Про складний характер співачки Яма дізнався ще до офіційного знайомства з нею.

Наталія Могилевська і Влад Яма (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Я про складність її характеру дізнався десь роки за два до нашого офіційного знайомства. Я побачив Наталку в роботі. Вона давала вказівки одному з починаючих артистів і дуже сильно його лаяла. Я ніколи не чув від жінок таких слів на той момент, і тоді я зрозумів, який в неї характер", - розповідав Влад.

Він також зазначав, що з першого тренування одразу окреслив межі у спілкуванні зі співачкою.

"На першому тренуванні я одразу попередив Могилевську, що всі з’ясування стосунків - тільки за межами танцювального залу. Для мене це святе місце", - зазначав артист.

Наталія Могилевська і Влад Яма (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Попри чутки, романтичних стосунків між зірками не було. Яма наголошував, що емоції існували лише в межах постановок.

"Були флюїди під час танцю. Потрібно було показати емоційну історію на паркеті. Навіть мені здавалося, що ми пара. Але після танцю, в реальному житті і на тренуваннях - ні", - зізнавався Влад Яма.