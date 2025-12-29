Феерическое возвращение "Танців з зірками": все выступления участников (видео)
Состоялась премьера новых "Танців з зірками" - специального выпуска, в котором на паркет вышли 12 пар. И судьи уже выставили оценки.
РБК-Украина рассказывает, какими были выступления участников и сколько им поставили судьи.
Все выступления участников "Танців з зірками"
Первыми на паркет вышли ведущая Неля Шовкопляс и Макс Леонов. Они исполнили Квикстеп.
От судей они получили такие баллы:
- Монатик - 10
- Кухар - 8
- Дикусар - 8
- Могилевская - 9.
Вторыми свой танец показали ветеранка Руся Данилкина и Павел Симакин. Они поразили страстной Румбой.
Все судьи поставили паре по 10 баллов.
Третья пара. которая вышла на паркет "Танців з зірками" - актер Павел Текучев и Анна Карелина. Они выбрали Ча-ча-ча.
От судей актер и танцовщица получили такие баллы:
- Монатик - 10
- Повар - 10
- Дикусар - 9
- Могилевская - 10.
Четвертыми свой танец исполнили блогер Даша Квиткова и Женя Кот. Они показали романтический Фокстрот.
Судьи выставили такие оценки:
- Монатик - 10
- Повар - 9
- Дикусар - 9
- Могилевская - 9.
Пятая пара - комик Василий Байдак и Надин. Они танцевали Ча-ча-ча.
Оценки судей были такими:
- Монатик - 10
- Повар - 8
- Дикусар - 8
- Могилевская - 10.
Шестыми вышли танцевать ведущая Натали Солоник и Александр Прохоров. Они исполнили Пасадобль.
За танец они получили такие оценки:
- Монатик - 10
- Повар - 9
- Дикусар - 9
- Могилевская - 10.
Седьмая пара, которая выступила на проекте, это ведущий Никита Добрынин и Анна Манжула. Вместе они танцевали Румбу.
Судьи поставили им такие оценки:
- Монатик - 10
- Повар - 10
- Дикусар - 9
- Могилевская - 10.
Восьмая пара - актриса Наталка Денисенко и Антон Нестерко. Они исполнили Самбу.
От звездного жюри пара получила такие баллы:
- Монатик - 10
- Кухар - 10
- Дикусар - 9
- Могилевская - 10.
Девятыми выступили ведущая Наталья Островская и Виталий Загоруйко. Они танцевали Танго.
Им поставили:
- Монатик - 8
- Кухар - 8
- Дикусар - 10
- Могилевская - 9.
Следующими свой номер представили певец Женя Галич и Яна Цибульская. Они танцевали Пасадобль.
За это выступление судьи поставили такие оценки:
- Монатик - 10
- Повар - 9
- Дикусар - 9
- Могилевская - 10.
Одиннадцатая пара "Танцев со звездами" - ведущий Григорий Решетник и Юлия Сахневич. Они показали Венский вальс.
Звездное жюри выставило такие баллы:
- Монатик - 10
- Повар - 9
- Дикусар - 9
- Могилевская - 10.
Ну а последняя, двенадцатая пара, которая "зажигала" паркет шоу, это певица KOLA и Сергей Ефремов. Они танцевали Танго.
И за это выступление судьи поставили такие оценки:
- Монатик - 10
- Кухар - 10
- Дикусар - 10
- Могилевская - 10.
Результаты голосования
Как известно, этот выпуск "Танців з зірками" был благотворительным. Зрители могли повлиять на результаты голосования и присоединиться к сбору денег.
Итоги голосования от жюри (скриншот)
Линии для голосования зрителей будут открыты вплоть до 29 декабря. А имя победителей будет объявлено уже 1 января.
