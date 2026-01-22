Герои недели в Лиге чемпионов: УЕФА назвал лучшего игрока и символическую сборную

УЕФА назвал героев недели Лиги чемпионов по итогам матчей 7-го тура общего этапа турнира. Лучшим игроком стал представитель мадридского "Реала", а в символическую сборную вошли футболисты 11-ти клубов.
Лучшим футболистом недели стал вингер "Реала" Винисиус Жуниор. В поединке 7-го тура "сливочные" на своем поле разгромили "Монако" со счетом 6:1, а 25-летний бразилец стал главным героем встречи.
Винисиус отметился забитым мячом и двумя результативными передачами. Еще после одной его подачи защитник гостей Тило Керер срезал мяч в собственные ворота. Таким образом бразилец непосредственно приобщился к четырем голам мадридцев.
В борьбе за звание игрока недели Винисиус оставил позади таких ярких исполнителей:
В сезоне-2025/26 Винисиус Жуниор провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 11 результативных передач. В Лиге чемпионов на его счету 1 гол и 5 ассистов в 7-ми поединках.
УЕФА также обнародовал символическую сборную по итогам седьмого тура. На этот раз в команду вошли футболисты 11-ти разных клубов.
Команда недели Лиги чемпионов:
Вратарь:
Защитники:
Полузащитники:
Нападающие:
По итогам 7-го тура ЛЧ определились два участника 1/8 финала - лондонский "Арсенал" и мюнхенская "Бавария".
Еще 13 клубов гарантировали себе как минимум выход в стыковые матчи плей-офф.
Заключительный, 8-й тур основного этапа состоится в среду, 28 января. Все его 18 поединков стартуют в одно время - в 22:00 по Киеву.
