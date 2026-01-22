Герої тижня в Лізі чемпіонів: УЕФА назвав найкращого гравця та символічну збірну

Феєричний матч Вінісіуса

Найкращим футболістом тижня став вінгер "Реала" Вінісіус Жуніор. У поєдинку 7-го туру "вершкові" на своєму полі розгромив "Монако" з рахунком 6:1, а 25-річний бразилець став головним героєм зустрічі.

Вінісіус відзначився забитим м'ячем та двома результативними передачами. Ще після однієї його подачі захисник гостей Тіло Керер зрізав м'яч у власні ворота. Таким чином бразилець безпосередньо долучився до чотирьох голів мадридців.

У боротьбі за звання гравця тижня Вінісіус залишив позаду таких яскравих виконавців:

Луїс Суарес ("Спортінг") – дубль у матчі з ПСЖ (2:1)

Фермін Лопес ("Барселона") – два голи у грі зі "Славією" (4:2)

Роберт Наварро ("Атлетік") – гол і два асисти у матчі з "Аталантою" (3:2)

У сезоні-2025/26 Вінісіус Жуніор провів 30 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 голів та віддав 11 результативних передач. У Лізі чемпіонів на його рахунку 1 гол і 5 асистів у 7-ми поєдинках.

Хто увійшов у збірну тижня

УЄФА також оприлюднив символічну збірну за підсумками сьомого туру. Цього разу до команди увійшли футболісти 11-ти різних клубів.

Команда тижня Ліги чемпіонів:

Воротар:

Константінос Цолакис ("Олімпіакос")

Захисники:

Вірджил ван Дейк ("Ліверпуль")

Йостейн Гундерсен ("Буде-Глімт")

Бахлул Джафаргулієв ("Карабах")

Педро Порро ("Тоттенхем")

Півзахисники:

Хефрен Тюрам ("Ювентус")

Фермін Лопес ("Барселона")

Роберт Наварро ("Атлетік")

Нападники:

Вінісіус Жуніор ("Реал")

Дієго Сімеоне ("Атлетіко")

Луїс Суарес ("Спортінг")

Коли заключний тур ЛЧ

За підсумками 7-го туру ЛЧ визначилися два учасники 1/8 фіналу – лондонський "Арсенал" та мюнхенська "Баварія".

Ще 13 клубів гарантували собі щонайменше вихід до стикових матчів плей-офф.

Заключний, 8-й тур основного етапу відбудеться у середу, 28 січня. Усі його 18 поєдинків стартують в один час – о 22:00 за Києвом.