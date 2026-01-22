UA

Герої тижня в Лізі чемпіонів: УЕФА назвав найкращого гравця та символічну збірну

Вінісіус Жуніор (фото: x.com/ChampionsLeague)
Автор: Андрій Костенко

УЄФА назвав героїв тижня Ліги чемпіонів за підсумками матчів 7-го туру загального етапу турніру. Найкращим гравцем став представник мадридського "Реала", а до символічної збірної увійшли футболісти 11-ти клубів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.

Феєричний матч Вінісіуса

Найкращим футболістом тижня став вінгер "Реала" Вінісіус Жуніор. У поєдинку 7-го туру "вершкові" на своєму полі розгромив "Монако" з рахунком 6:1, а 25-річний бразилець став головним героєм зустрічі.

Вінісіус відзначився забитим м'ячем та двома результативними передачами. Ще після однієї його подачі захисник гостей Тіло Керер зрізав м'яч у власні ворота. Таким чином бразилець безпосередньо долучився до чотирьох голів мадридців.

У боротьбі за звання гравця тижня Вінісіус залишив позаду таких яскравих виконавців:

  • Луїс Суарес ("Спортінг") – дубль у матчі з ПСЖ (2:1)
  • Фермін Лопес ("Барселона") – два голи у грі зі "Славією" (4:2)
  • Роберт Наварро ("Атлетік") – гол і два асисти у матчі з "Аталантою" (3:2)

У сезоні-2025/26 Вінісіус Жуніор провів 30 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 голів та віддав 11 результативних передач. У Лізі чемпіонів на його рахунку 1 гол і 5 асистів у 7-ми поєдинках.

Хто увійшов у збірну тижня

УЄФА також оприлюднив символічну збірну за підсумками сьомого туру. Цього разу до команди увійшли футболісти 11-ти різних клубів.

Команда тижня Ліги чемпіонів:

Воротар:

  • Константінос Цолакис ("Олімпіакос")

Захисники:

  • Вірджил ван Дейк ("Ліверпуль")
  • Йостейн Гундерсен ("Буде-Глімт")
  • Бахлул Джафаргулієв ("Карабах")
  • Педро Порро ("Тоттенхем")

Півзахисники:

  • Хефрен Тюрам ("Ювентус")
  • Фермін Лопес ("Барселона")
  • Роберт Наварро ("Атлетік")

Нападники:

  • Вінісіус Жуніор ("Реал")
  • Дієго Сімеоне ("Атлетіко")
  • Луїс Суарес ("Спортінг")

Коли заключний тур ЛЧ

За підсумками 7-го туру ЛЧ визначилися два учасники 1/8 фіналу – лондонський "Арсенал" та мюнхенська "Баварія".

Ще 13 клубів гарантували собі щонайменше вихід до стикових матчів плей-офф.

Заключний, 8-й тур основного етапу відбудеться у середу, 28 січня. Усі його 18 поєдинків стартують в один час – о 22:00 за Києвом.

Раніше ми розповіли, як Мбаппе наздогнав Роналду та повторив історичний рекорд Ліги чемпіонів.

Також дізнайтеся, кого визнано найкращим футболістом скандального Кубка африканських націй.

Футбол