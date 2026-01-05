Газлайтинг и травмы: экс-редактор СТБ раскрыла шокирующие подробности закулисья "Холостяка"

По словам Светланы, именно активное обсуждение "Холостяка" заставило ее снова вернуться к теме реалити-шоу.

"Лента обсуждает "Холостяка", и как бывшему редактору СТБ мне очень хочется влезть во все дискуссии и рассказывать о том, как снимаются реалити, как манипулируют сначала участниками, потом - историей на монтаже", - написала бывший редактор СТБ.

Отдельно она остановилась на роли психологов, которые работают с героями проектов.

"О роли психологов: хоть среди них и были замечательные специалисты, но встречались и откровенные психопаты, которые считали участников "обрыганами" и умело давили на их травмы ради нужной реакции", - отметила она.

Женщина также заявила, что после завершения съемок судьба участников часто перестает интересовать продакшн.

"О равнодушии к судьбе участников после эфира - "сами же хотели в телик", - написала она.

Она вспомнила и собственный путь на телеканале, который, по ее словам, оставил глубокий психологический след.

"Я пришла на СТБ в 2012-м, наивной девочкой с верой в прекрасное. А пять лет спустя ушла выгоревшей дотла", - рассказала бывший редактор.

По ее словам, даже годы спустя этот опыт не дает ей покоя.

"До сих пор не могу оставить позади этот опыт, несмотря на работу с психотерапевтами (которые каждый раз крайне удивляются, слушая о том, что позволяли себе их телевизионные коллеги)", - призналась она.

Отдельное внимание она обратила на свою книгу "Мертвая живая вода", в которой, по ее мнению, стоило сделать другой акцент.

"До сих пор думаю, что сделали ошибку, написав свою "Мертвую живую воду" как детектив. Надо было убрать расследование, зато добавить правдивых закадровых историй", - написала Кострыкина.

Среди таких историй она привела ряд шокирующих примеров.

"Как участница пыталась покончить с собой после эфира, ... ...увидев, под каким углом показали ее историю. Руководство было очень обеспокоено, потому что финал еще не отсняли", - отметила она.

В частности, она вспомнила случай, связанный с состоянием здоровья одного из участников.

"О съемочной группе, которая дежурила, чтобы отснять последние минуты терминально больного участника", - добавила экс-работница СТБ.

Отдельно она обратила внимание на психологическое давление, которое могли оказывать на участниц во время съемок.

"О том, как участниц убеждали, что их лишний вес точно заставит мужчину искать более стройную в другом месте (чтобы мотивировать худеть)", - написала она.

Также Светлана рассказала о методах сбора личной информации, которые, по ее словам, входили в рабочие обязанности команды.

"О том, как в рабочие обязанности входило "стать подружкой участников", чтобы узнавать все секреты и использовать их так, как нужно", - отметила женщина.

В то же время она признала, что в работе над проектами были и положительные моменты.

"Было и хорошее, конечно: на медицинском проекте действительно бесплатно помогли многим людям, которые никогда не смогли бы позволить себе недешевое лечение. Ценой рассказанных на всю страну уязвимых моментов, да", - написала она.

Экс-сотрудница СТБ отметила, что значительную роль в восприятии героев играет монтаж.

"А профессионально написанные и смонтированные истории позволяют зрителям отвлечься от жизненных проблем, обсуждая, кто стерва, а кто терпела (спойлер: неизвестно, потому что смонтировать можно почти что угодно из чего угодно)", - отметила она.

В то же время Кострыкина не называет реалити-шоу абсолютным злом, но отмечает отсутствие осведомленности участников.

"Не считаю реалити однозначным злом, но... Но видимо, никто из участников, подписывая контракт, не знает, на что именно соглашается", - написала экс-редактор.

По ее словам, самым болезненным является момент, когда человек узнает себя на экране, но видит совсем другую версию событий.

"Такой себе газлайтинг на уровне страны", - подытожила она.

В завершение автор призналась, что о подобных последствиях участников заранее не предупреждают.

"Потому что если бы предупреждали, шоу бы не было", - резюмировала бывшая Светлана.

Почему вокруг "Холостяка" снова скандал

Новую волну обсуждений проекта вызвало недавнее интервью Тараса Цымбалюка в блоге Евы Коршик, в котором актер откровенно рассказал о своем участии в реалити.

По его словам, "Холостяк" стал для него не только эмоциональным опытом, но и инструментом заработка и пиара для карьеры.

Цимбалюк подтвердил, что финансовые условия сотрудничества с телеканалом СТБ соответствовали его привычным гонорарам в кинопроектах, а после шоу его ставки выросли.

Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Кроме того, блогер Богдан Беспалов в своем Telegram-канале заявил, что, по его словам, участниц сдерживает от публичных признаний контракт с каналом.

"Кабальный, рабский контракт, который и сохраняет фейковую сказочность франшизы", - написал обозреватель украинского шоу-бизнеса

Стоит отметить, что в финале 14-го сезона реалити Тарас выбрал Надин Головчук, однако после завершения съемок пара так и не начала строить отношения вне проекта.

Тарас Цымбалюк и Надин (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

В интервью актер признался, что их общение после финала ограничилось лишь коротким контактом и не переросло в роман.

Кроме того, артист заявил, что во время подготовки сезона его пожелания относительно типажа участниц были учтены не полностью.

По словам актера, продюсеры сформировали состав девушек, значительная часть которых не соответствовала его личным вкусам, что также повлияло на развитие событий в шоу и отсутствие глубокой эмоциональной связи после финала.