Лаяла и ходила с ножом: Бритни Спирс напугала посетителей ресторана в Лос-Анджелесе

Вокруг Бритни Спирс снова разгорелся громкий скандал. Западные медиа сообщили о странном поведении певицы во время ужина в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Очевидцы утверждают, что звезда громко кричала, лаяла и даже напугала посетителей ножом в руках.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на TMZ .

Что известно об инциденте

Происшествие случилось вечером 13 мая в ресторане "Blue Dog Tavern" в районе Шерман-Оукс в Лос-Анджелесе.

По информации СМИ, Спирс ужинала с двумя людьми, когда вдруг начала вести себя очень эмоционально, привлекая внимание окружающих, которые позже назвали атмосферу в заведении "странной" и "хаотичной".

По словам очевидцев, в какой-то момент певица начала громко разговаривать, периодически лаять, а затем прошлась между столиками с ножом в руках, что вызвало не абы какие опасения со стороны посетителей.

Кроме того, Бритни пыталась закурить сигарету прямо в помещении ресторана, из-за чего персонал вынужденно вмешался, попросив ее потушить сигарету. Когда та отказалась, они обратились к одному из ее сопровождающих, чтобы тот урегулировал ситуацию и успокоил Спирс.

Защитная реакция не заставила себя ждать

После огласки, которую уже за считанные часы приобрел инцидент, представители артистки выступили с публичным заявлением, опровергнув драматичность ситуации, мол, большинство - преувеличение.

В комментарии для медиапортала они заявили, что историю о посещении звездой ресторана "сильно преувеличили". По словам команды Спирс, певица якобы просто рассказывала историю о своей собаке, которая лаяла на соседей, а нож держала только потому, что резала бургер, который предварительно заказала для себя в заведении.

Ко всему, было заявлено, что таким образом СМИ якобы в очередной раз пытаются "раздуть" скандал, создав негативный образ Бритни Спирс так же, как это происходило в 2000-х годах, когда та переживала самый тяжелый период своей жизни.



Чем еще "выделилась" Бритни Спирс в последнее время

В 2025-2026 годах певица неоднократно попадала в громкие скандалы. Наибольший резонанс вызвал ее арест в марте 2026 года по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии в Калифорнии. После этого она добровольно отправилась на реабилитацию, а суд в конце концов заменил обвинение на менее серьезное.

Также активно обсуждали ее эмоциональные сообщения в Instagram, где Бритни говорила о так называемом "духовном путешествии", усталости и личных проблемах. Это спровоцировало опасения за ее жизнь со стороны ее преданных фанатов, которые регулярно следят за публичными срывами звезды.

Кроме того, в 2026 году певица оказалась в центре внимания из-за продажи прав на свой музыкальный каталог примерно за 200 миллионов долларов. Ситуация вызвала появление волны слухов относительно вероятного завершения карьеры, хотя сама Спирс позже заявила, что полностью уходить из музыки пока не планирует.

