Бритни Спирс впервые прокомментировала приговор за пьяную езду и заговорила о "благословении"

Американская поп-звезда Бритни Спирс впервые публично высказалась после того, как суд вынес ей приговор по делу о неосторожном вождении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram исполнительницы.

4 марта 44-летнюю артистку задержали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии.

Впоследствии ее адвокат Майкл А. Голдштейн согласился признать вину от имени Спирс в "мокрой неосторожности" - смягченном варианте правонарушения.

После решения суда Бритни опубликовала в соцсетях фото с маленькой змеей на руках и поделилась своими мыслями о жизни.

"Пошли с детьми в зоомагазин и посмотрела, какое это красивое маленькое змейка. Змеи символизируют крепкое здоровье, высшее сознание и чистую удачу", - написала Спирс.

В своем посте артистка также намекнула, что переживает непростой, но важный этап в жизни.

"Я невероятно благодарна своим друзьям и стольким новым прекрасным людям, которых я встретила во время своего духовного путешествия... все это скрытое благословение", - заявила певица.

"Мне все еще нужно научиться быть доброй к себе и тому, как я разговариваю сама с собой... Это бесконечное путешествие, и иногда я просто останавливаюсь, смотрю вверх и говорю: "Вау, Боже, я думаю, это был ты", и улыбаюсь дальше!!!!" - добавила она.

На судебное заседание в Высшем суде Вентуры 4 мая исполнительница не явилась лично.

Ее представлял адвокат Майкл А. Голдштейн.

"Сегодняшним заявлением о признании вины Бритни взяла на себя ответственность за свое поведение. Она сделала значительные шаги для внедрения позитивных изменений, что четко отражено в решении окружного прокурора округа Вентура смягчить обвинения по этому делу и закрыть дело о вождении в нетрезвом состоянии", - заявил Гольдштейн после слушания.

"Бритни ценит эту свободу действий и также благодарна за оказанную ею поддержку", - сказал адвокат.

Суд назначил Спирс 12 месяцев испытательного срока, один день заключения, который засчитали как уже отбытый, а также штраф в размере 571 доллара.

Кроме того, певица должна пройти трехмесячную программу для водителей, которые управляли авто навеселе, регулярно посещать психолога и психиатра.

После ареста представитель артистки назвал ситуацию "досадным инцидентом".

"Бритни собирается принять правильные меры и соблюдать закон, и, надеемся, это может быть первым шагом к давно назревшим изменениям, которые должны произойти в жизни Бритни. Надеемся, она сможет получить помощь и поддержку, которые ей нужны в это трудное время", - заявил представитель певицы.

Также стало известно, что в конце апреля Спирс покинула лечебное учреждение, куда добровольно обратилась за помощью.

По информации PEOPLE, одним из главных мотивов для этого стали ее сыновья - 20-летний Шон Престон и 19-летний Джейден Джеймс.