Футзальная сборная Украины потерпела разгром от чемпионов Европы

Футзал, товарищеская игра

Португалия - Украина - 5:2

Голы: Паулета, 18, Бриту, 27, Невеш, 30, Паз, 33, 39 - Корсун, 35, Швед, 38

Моменты Украины и реализация Португалии

В первом тайме украинцы выглядели достойно и создали несколько опасных моментов. Самый реальный шанс отличиться имел Игорь Корсун, однако мяч упорно не шел в ворота.

Португальцы же свой момент использовали. Паулета воспользовался ошибкой Юрия Савенко, который неудачно вышел из ворот, и беспрепятственно отправил мяч в пустую сетку.

Контратаки и пенальти после перерыва

Во втором тайме украинцы пытались отыграться, но открывали зоны для стремительных контратак соперника. Голкипер Иван Белимов, который вышел после перерыва, несколько раз спасал команду и удерживал интригу.

Впрочем, на экваторе тайма Тиагу Бриту реализовал пенальти, удвоив преимущество хозяев. Впоследствии португальцы быстро забили еще два мяча: сначала Невеш эффектно переиграл оборону Украины, а затем Паз довел счет до 4:0.

Голы Корсуна и Шведа, но без камбэка

Украинцы сумели ответить. Игорь Корсун второй раз подряд в матчах с Португалией отметился голом, мастерски разыграв штрафной и попав в "девятку".

Впоследствии Назар Швед сократил отставание еще больше, однако вместо полноценного камбэка "сине-желтые" снова пропустили: Паз оформил дубль и установил окончательный счет - 5:2.

Подготовка к Евро-2026

Спарринги с Португалией стали частью подготовки сборной Украины к чемпионату Европы-2026.

Команда Александра Косенко начнет турнир 22 января матчем против Армении, а также сыграет в группе с Литвой и Чехией.

Отметим, что Португалия стала победителем двух последних розыгрышей чемпионата Европы - в 2018 и 2022 годах.