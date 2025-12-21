Футзальная сборная Украины потерпела разгром от чемпионов Европы

Сборная Украины по футзалу, которая готовится к участию в финале чемпионата Европы-2026, провела второй спарринг с сильнейшей командой континента - Португалией. На фоне первой игры, результат повторного поединка откровенно разочаровал.
Как прошел матч и с каким счетом завершился - рассказывает РБК-Украина.
Футзал, товарищеская игра
Португалия - Украина - 5:2
Голы: Паулета, 18, Бриту, 27, Невеш, 30, Паз, 33, 39 - Корсун, 35, Швед, 38
В первом тайме украинцы выглядели достойно и создали несколько опасных моментов. Самый реальный шанс отличиться имел Игорь Корсун, однако мяч упорно не шел в ворота.
Португальцы же свой момент использовали. Паулета воспользовался ошибкой Юрия Савенко, который неудачно вышел из ворот, и беспрепятственно отправил мяч в пустую сетку.
Во втором тайме украинцы пытались отыграться, но открывали зоны для стремительных контратак соперника. Голкипер Иван Белимов, который вышел после перерыва, несколько раз спасал команду и удерживал интригу.
Впрочем, на экваторе тайма Тиагу Бриту реализовал пенальти, удвоив преимущество хозяев. Впоследствии португальцы быстро забили еще два мяча: сначала Невеш эффектно переиграл оборону Украины, а затем Паз довел счет до 4:0.
Украинцы сумели ответить. Игорь Корсун второй раз подряд в матчах с Португалией отметился голом, мастерски разыграв штрафной и попав в "девятку".
Впоследствии Назар Швед сократил отставание еще больше, однако вместо полноценного камбэка "сине-желтые" снова пропустили: Паз оформил дубль и установил окончательный счет - 5:2.
Спарринги с Португалией стали частью подготовки сборной Украины к чемпионату Европы-2026.
Команда Александра Косенко начнет турнир 22 января матчем против Армении, а также сыграет в группе с Литвой и Чехией.
Отметим, что Португалия стала победителем двух последних розыгрышей чемпионата Европы - в 2018 и 2022 годах.
