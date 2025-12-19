Битва с чемпионами: футзальная сборная Украины сыграла с Португалией в рамках подготовки к Евро-2026
Сборная Украины по футзалу сыграла с действующим чемпионом Европы - Португалией в первом из двух запланированных товарищеских матчей в рамках подготовки к чемпионату континента-2026.
Как прошел матч и какой результат - рассказывает РБК-Украина.
Футзал, товарищеская игра
Португалия - Украина - 1:1
Голы: Гоиш, 17 - Корсун, 12
Первый спарринг в Португалии
Матч состоялся 19 декабря в португальском городе Тавира на арене имени Эдуарду Мансинью. Обе команды использовали игру как часть тренировочного сбора накануне финальной части Евро-2026, участие в котором примут и Украина, и Португалия.
Детали игры
Счет в матче открыли украинцы на 12-й минуте. Даниил Абакшин отобрал мяч у соперника вблизи штрафной и отдал передачу на Игоря Корсуна, который точно пробил мимо вратаря - 1:0.
Впрочем, удержать преимущество до перерыва подопечным Александра Косенко не удалось. На 17-й минуте голкипер португальцев начал атаку передачей на Рубена Гоиша, который переиграл вратаря сборной Украины Александра Сухова и сравнял счет.
В первом тайме португальцы могли выйти вперед, однако взятие ворот не засчитали из-за игры рукой. Украинцы также имели шанс вырвать победу - в конце матча Николай Микитюк не реализовал выход один на один.
Во втором тайме на площадке появился 18-летний дебютант сборной Украины Илья Приходько, который сразу присоединился к атакующим действиям. В частности, после его передачи Корсун имел возможность забить, но переиграть голкипера Португалии не смог.
В итоге встреча завершилась боевой ничьей - 1:1.
Когда второй матч
Второй товарищеский матч между Португалией и Украиной состоится 21 декабря, начало - в 21:45 по киевскому времени. Игра пройдет на той же арене в Тавире.
Отметим, что Португалия стала победителем двух последних розыгрышей чемпионата Европы - в 2018 и 2022 годах.
