Главная » Развлечения » Спорт

Битва с чемпионами: футзальная сборная Украины сыграла с Португалией в рамках подготовки к Евро-2026

Пятница 19 декабря 2025 23:45
Битва с чемпионами: футзальная сборная Украины сыграла с Португалией в рамках подготовки к Евро-2026 Фото: Сборная Украины готовится к Евро-2026 (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Украины по футзалу сыграла с действующим чемпионом Европы - Португалией в первом из двух запланированных товарищеских матчей в рамках подготовки к чемпионату континента-2026.

Как прошел матч и какой результат - рассказывает РБК-Украина.

Футзал, товарищеская игра

Португалия - Украина - 1:1

Голы: Гоиш, 17 - Корсун, 12

Первый спарринг в Португалии

Матч состоялся 19 декабря в португальском городе Тавира на арене имени Эдуарду Мансинью. Обе команды использовали игру как часть тренировочного сбора накануне финальной части Евро-2026, участие в котором примут и Украина, и Португалия.

Детали игры

Счет в матче открыли украинцы на 12-й минуте. Даниил Абакшин отобрал мяч у соперника вблизи штрафной и отдал передачу на Игоря Корсуна, который точно пробил мимо вратаря - 1:0.

Впрочем, удержать преимущество до перерыва подопечным Александра Косенко не удалось. На 17-й минуте голкипер португальцев начал атаку передачей на Рубена Гоиша, который переиграл вратаря сборной Украины Александра Сухова и сравнял счет.

В первом тайме португальцы могли выйти вперед, однако взятие ворот не засчитали из-за игры рукой. Украинцы также имели шанс вырвать победу - в конце матча Николай Микитюк не реализовал выход один на один.

Во втором тайме на площадке появился 18-летний дебютант сборной Украины Илья Приходько, который сразу присоединился к атакующим действиям. В частности, после его передачи Корсун имел возможность забить, но переиграть голкипера Португалии не смог.

В итоге встреча завершилась боевой ничьей - 1:1.

Когда второй матч

Второй товарищеский матч между Португалией и Украиной состоится 21 декабря, начало - в 21:45 по киевскому времени. Игра пройдет на той же арене в Тавире.

Отметим, что Португалия стала победителем двух последних розыгрышей чемпионата Европы - в 2018 и 2022 годах.

Ранее мы сообщили, что сборная Украины по футзалу ворвалась в группу лидеров мирового рейтинга ФИФА.

Также мы рассказали, как столичный ХИТ сыграл в Лиге чемпионов с сильнейшей футзальной командой Европы.

