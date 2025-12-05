ХИТ против сильнейшей команды Европы: как завершился ответный матч футзальной ЛЧ

О том, как прошла игра и какой результат - рассказывает РБК-Украина .

Футзал, Лига чемпионов, 1/4 финала, ответный матч

"Пальма" (Испания) - ХИТ (Украина) - 4:2 (первый матч - 2:2)

Голы: Ривиллос, 8, 24, Алиссон, 34, Эрнесто, 35 - Жук, 29, 38

Детали матча

После домашней ничьей (2:2) украинцам для выхода в четвертьфинал нужна была победа. Однако уже старт игры выдался для них сложным. Уже на 8-й минуте хозяева открыли счет. ХИТ мог пропустить больше, но команда неоднократно спасали эффектные сейвы голкипера Александра Сухова.

В начале второго тайма "Пальма" удвоила преимущество после позиционной ошибки украинцев, когда голкипер вынужденно покинул ворота.

Евгений Жук на 29-й минуте вернул ХИТ в игру, однако испанцы оперативно ответили двумя точными ударами Алиссона и Эрнесто. Жук оформил дубль за две минуты до сирены, однако спасти матч уже не удалось.

Победитель трех последних розыгрышей ЛЧ уверенно подтвердил статус фаворита. Испанцы идут дальше, а чемпион Украины покидает турнир.

ХИТ в Лиге чемпионов-2025/26

Столичная команда уверенно прошла групповой этап, одержав три победы в трех матчах. Это позволило выйти в 1/8 финала, но там соперником стала "Пальма" - одна из сильнейших команд Европы.

В первой игре соперники разошлись боевой ничьей 2:2, но в ответной игре класс испанского гранда стал определяющим.