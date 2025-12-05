ua en ru
Сб, 06 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

ХИТ против сильнейшей команды Европы: как завершился ответный матч футзальной ЛЧ

Пятница 05 декабря 2025 23:59
UA EN RU
ХИТ против сильнейшей команды Европы: как завершился ответный матч футзальной ЛЧ Фото: Чемпион Украины завершил выступления в ЛЧ (ФК ХИТ)
Автор: Андрей Костенко

Чемпион Украины, столичный ХИТ в 1/8 финала футзальной Лиги чемпионов играл ответный матч против действующего обладателя трофея - испанской "Пальмы".

О том, как прошла игра и какой результат - рассказывает РБК-Украина.

Футзал, Лига чемпионов, 1/4 финала, ответный матч

"Пальма" (Испания) - ХИТ (Украина) - 4:2 (первый матч - 2:2)

Голы: Ривиллос, 8, 24, Алиссон, 34, Эрнесто, 35 - Жук, 29, 38

Детали матча

После домашней ничьей (2:2) украинцам для выхода в четвертьфинал нужна была победа. Однако уже старт игры выдался для них сложным. Уже на 8-й минуте хозяева открыли счет. ХИТ мог пропустить больше, но команда неоднократно спасали эффектные сейвы голкипера Александра Сухова.

В начале второго тайма "Пальма" удвоила преимущество после позиционной ошибки украинцев, когда голкипер вынужденно покинул ворота.

Евгений Жук на 29-й минуте вернул ХИТ в игру, однако испанцы оперативно ответили двумя точными ударами Алиссона и Эрнесто. Жук оформил дубль за две минуты до сирены, однако спасти матч уже не удалось.

Победитель трех последних розыгрышей ЛЧ уверенно подтвердил статус фаворита. Испанцы идут дальше, а чемпион Украины покидает турнир.

ХИТ в Лиге чемпионов-2025/26

Столичная команда уверенно прошла групповой этап, одержав три победы в трех матчах. Это позволило выйти в 1/8 финала, но там соперником стала "Пальма" - одна из сильнейших команд Европы.

В первой игре соперники разошлись боевой ничьей 2:2, но в ответной игре класс испанского гранда стал определяющим.

Ранее мы рассказали, что сказал Андрей Шевченко о потенциальных соперниках Украины на ЧМ-2026.

Также читайте, будет ли футзал на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Спортсмены
Новости
Украинские F-16 могли получить ракеты для самого дешевого уничтожения "Шахедов", - СМИ
Украинские F-16 могли получить ракеты для самого дешевого уничтожения "Шахедов", - СМИ
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне