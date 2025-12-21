Футзальна збірна України зазнала розгрому від чемпіонів Європи

Футзал, товариська гра

Португалія – Україна – 5:2

Голи: Паулета, 18, Бріту, 27, Невеш, 30, Паз, 33, 39 – Корсун, 35, Швед, 38

Моменти України та реалізація Португалії

У першому таймі українці виглядали гідно й створили кілька небезпечних моментів. Найреальніший шанс відзначитися мав Ігор Корсун, однак м'яч уперто не йшов у ворота.

Португальці ж свій момент використали. Паулета скористався помилкою Юрія Савенка, який невдало вийшов із воріт, і без перешкод відправив м’яч у порожню сітку.

Контратаки та пенальті після перерви

У другому таймі українці намагалися відігратися, але відкривали зони для стрімких контратак суперника. Голкіпер Іван Бєлімов, який вийшов після перерви, кілька разів рятував команду й утримував інтригу.

Втім, на екваторі тайму Тіагу Бріту реалізував пенальті, подвоївши перевагу господарів. Згодом португальці швидко забили ще два м'ячі: спершу Невеш ефектно переграв оборону України, а потім Паз довів рахунок до 4:0.

Голи Корсуна і Шведа, але без камбеку

Українці зуміли відповісти. Ігор Корсун вдруге поспіль у матчах з Португалією відзначився голом, майстерно розігравши штрафний та влучивши у "дев'ятку".

Згодом Назар Швед скоротив відставання ще більше, однак замість повноцінного камбеку "синьо-жовті" знову пропустили: Паз оформив дубль і встановив остаточний рахунок – 5:2.

Підготовка до Євро-2026

Спаринги з Португалією стали частиною підготовки збірної України до чемпіонату Європи-2026.

Команда Олександра Косенка розпочне турнір 22 січня матчем проти Вірменії, а також зіграє в групі з Литвою та Чехією.

Зазначимо, що Португалія стала переможцем двох останніх розіграшів чемпіонату Європи - у 2018 та 2022 роках.