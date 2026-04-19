На фронте погиб известный украинский режиссер, которого считали без вести пропавшим

Что известно о гибели Игоря Малахова

По словам Тихого, Игорь Малахов погиб 29 декабря 2023 года во время боев вблизи села Степное возле Авдеевки Донецкой области.

До этого времени режиссер имел статус пропавшего без вести. Установить его личность удалось после ДНК-экспертизы.

Как отметил Владимир Тихий, в начале 2024 года он помогал жене режиссера Людмиле выяснять обстоятельства его гибели.

Прощание с Игорем Малаховым запланировано на 21 апреля 2026 года.

Игорь Малахов (фото: facebook.com/volodymyr.tykhyy)

В 10:00 на Майдане Независимости в Киеве состоится минута молчания.

Через 40 минут начнется отпевание в Храме Святых Апостолов Петра и Павла на Берковецком кладбище.

Похоронят Игоря Малахова в 12:30 на Аллее славы.

Среди самых известных работ режиссера - фильмы "Голос Донбасса" и "Как началась война. Хроники, свидетели".

Его лента "Уроки музыки" также получила награду на Одесском международном кинофестивале.

В конце апреля режиссеру должно было бы исполниться 60 лет.

