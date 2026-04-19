UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт

На фронті загинув відомий український режисер, якого вважали безвісти зниклим

20:24 19.04.2026 Нд
2 хв
Режисера ідентифікували за ДНК після загибелі на Донеччині
aimg Іванна Пашкевич
Ігор Малахов (фото: facebook.com/volodymyr.tykhyy)

У боях на Донеччині загинув український режисер Ігор Малахов, який тривалий час вважався зниклим безвісти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис кінорежисера і сценариста Володимира Тихого у Facebook.

Що відомо про загибель Ігоря Малахова

За словами Тихого, Ігор Малахов поліг 29 грудня 2023 року під час боїв поблизу села Степове біля Авдіївки Донецької області.

До цього часу режисер мав статус зниклого безвісти. Встановити його особу вдалося після ДНК-експертизи.

Як зазначив Володимир Тихий, на початку 2024 року він допомагав дружині режисера Людмилі з’ясовувати обставини його загибелі.

Прощання з Ігорем Малаховим заплановане на 21 квітня 2026 року.

Ігор Малахов (фото: facebook.com/volodymyr.tykhyy)

О 10:00 на Майдані Незалежності в Києві відбудеться хвилина мовчання.

Через 40 хвилин розпочнеться відспівування в Храмі Святих Апостолів Петра і Павла на Берковецькому кладовищі.

Поховають Ігоря Малахова о 12:30 на Алеї слави.

Серед найвідоміших робіт режисера - фільми "Голос Донбасу" та "Як почалася війна. Хроніки, свідки".

Його стрічка "Уроки музики" також здобула нагороду на Одеському міжнародному кінофестивалі.

Наприкінці квітня режисеру мало б виповнитися 60 років.

Ігор Малахов (фото: facebook.com/volodymyr.tykhyy)

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
