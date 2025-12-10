ua en ru
На фронте погиб Иван Кононенко - актер из "Слуги народа" и "Крепостной"

Среда 10 декабря 2025 15:03
На фронте погиб Иван Кононенко - актер из "Слуги народа" и "Крепостной" Иван Кононенко (фото: instagram.com/comamiw)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

На войне погиб украинский актер и спортсмен Иван Кононенко. Он считался пропавшим без вести.

Что известно о смерти воина и его жизни, рассказывает РБК-Украина.

Иван Кононенко погиб: что известно

О смерти актера и военнослужащего стало известно накануне, 9 декабря, с сайта Держкіно. Именно в этот день с ним состоялось прощание в Киеве.

Как известно, с 25 февраля 2025 года Иван считался пропавшим без вести. По данным платформы "Память", связь с воином оборвалась во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Ингульский Курской области РФ.

К защите государства от российской агрессии Кононенко присоединился еще в начале полномасштабного вторжения. Сначала вступил в ТРО Голосеевского района Киева. Затем в ноябре 2022 года получил тяжелое ранение и почти год восстанавливался.

Потом Кононенко подписал контракт с ВСУ, получил звание старшего лейтенанта и возглавил стрелковый взвод воинской части А1815.

На фронте погиб Иван Кононенко - актер из &quot;Слуги народа&quot; и &quot;Крепостной&quot;Иван Кононенко погиб на войне (фото: instagram.com/comamiw)

Биография Кононенко

Он родился 26 июля 1983 года в Киеве. Окончил общеобразовательную школу № 179, а затем получил высшее образование на факультете ветеринарной медицины Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.

Вел активную спортивную и общественную жизнь, в частности входил в команду Василия Вирастюка по тяжелой атлетике, занимался моржеванием и не раз побеждал на соревнованиях.

Немало времени Иван посвятил актерскому делу. Зрители могли видеть его в таких проектах, как "Слуга народу", "Перші ластівки", "Скажене весілля", "Крепостная", "Київ вдень та вночі", "Реальна містика" и других.

У воина осталось двое сыновей, которые были его самым большим счастьем и гордостью.

При написании материала были использованы такие источники: сайты Держкіно, Hromadske, платформа "Пам'ять".

Новости шоу-бизнеса Война в Украине Звезды шоу-бизнеса Актеры
