Фотографы Либеровы впервые стали родителями: нежное фото из роддома

Украинские фотографы-документалисты Константин и Владислава Либеровы впервые стали родителями.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram супругов.
Так, у Либеровых родился сын, которого они назвали Ноем - в честь библейского героя, ставшего символом спасения и надежды после Всемирного потопа. Малыш появился на свет 29 ноября.
"Привет, маленький Ной! Мы тебя очень ждали. Обещаем, тебе будет с нами весело", - написали они в заметке, добавив фотографию из палаты после родов.
На снимке Константин и Владислава позируют в больничной кровати в стилизованных полосатых домашних образах - она в коричневом, он в темно-зеленом.
Владислава держит новорожденного на руках, при этом появляется в темных очках и кепке, а Константин в шапке и очках смотрит прямо в объектив.
О беременности супруги впервые рассказали 9 июля. Тогда они признались, что ждут мальчика.
Первый период эту новость держали в тайне и объявили уже тогда, когда Владислава была на четвертом с половиной месяце.
Тогда же они обнародовали видео с камерного гендер-пати на крыше во Львове - пара разрезала торт с голубой начинкой и символическими рунами, которые должны были стать оберегом для будущего сына.
Оба признавались, что с самого начала чувствовали: у них будет мальчик.
Владислава также делилась, что беременность проходила легко, а решение о рождении ребенка во время войны давалось непросто.
Супруги долго обсуждали все риски, однако в конце пришли к общему выводу: ждать условного "идеального времени" не имеет смысла, потому что его может не быть.
Напомним, с начала полномасштабной войны Константин и Владислава Либеровы работают как независимые военные документалисты.
Они ездят на передовую, снимают последствия обстрелов, военные преступления России, а также истории человеческой стойкости и взаимной поддержки.
До 24 февраля 2022 года пара специализировалась на съемках love story и романтических фотосессиях.
