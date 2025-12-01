Фотографи Ліберови вперше стали батьками: ніжне фото з пологового

Українські фотографи-документалісти Костянтин і Владислава Ліберови вперше стали батьками.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram подружжя.
Так, у Ліберових них народився син, якого вони назвали Ноєм - на честь біблійного героя, що став символом порятунку й надії після Всесвітнього потопу. Малюк з’явився на світ 29 листопада.
"Привіт, маленький Ной! Ми тебе дуже чекали. Обіцяємо, тобі буде з нами весело", - написали вони у дописі, додавши світлину з палати після пологів.
На знімку Костянтин і Владислава позують у лікарняному ліжку в стилізованих смугастих домашніх образах - вона в коричневому, він у темно-зеленому.
Владислава тримає новонародженого на руках, при цьому з’являється у темних окулярах і кепці, а Костянтин у шапці та окулярах дивиться просто в об’єктив.
Про вагітність подружжя вперше розповіло 9 липня. Тоді вони зізналися, що чекають на хлопчика.
Перший період цю новину тримали в таємниці й оголосили вже тоді, коли Владислава була на четвертому з половиною місяці.
Тоді ж вони оприлюднили відео з камерного гендер-паті на даху у Львові - пара розрізала торт із блакитною начинкою та символічними рунами, які мали стати оберегом для майбутнього сина.
Обоє зізнавалися, що з самого початку відчували: у них буде хлопчик.
Владислава також ділилася, що вагітність проходила легко, а рішення про народження дитини під час війни давалося непросто.
Подружжя довго обговорювало всі ризики, проте врешті дійшло спільного висновку: чекати умовного "ідеального часу" не має сенсу, бо його може не бути.
Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Костянтин і Владислава Ліберови працюють як незалежні воєнні документалісти.
Вони їздять на передову, знімають наслідки обстрілів, воєнні злочини Росії, а також історії людської стійкості та взаємної підтримки.
До 24 лютого 2022 року пара спеціалізувалася на зйомках love story та романтичних фотосесіях.
