Покер в ворота "Динамо" и испанский прорыв: УПЛ назвала лучших игрока и тренера апреля

15:24 04.05.2026 Пн
2 мин
Вингер "Кривбасса" и наставник "Карпат" стали триумфаторами традиционного опроса по итогам прошлого месяца в чемпионате Украины
Андрей Костенко
Покер в ворота "Динамо" и испанский прорыв: УПЛ назвала лучших игрока и тренера апреля Глейкер Мендоза в матче с "Динамо" (фото: УПЛ)
Украинская Премьер-Лига определила лауреатов апреля в национальном первенстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Феноменальный Мендоза

Лучших назвали по результатам двухэтапного голосования, в котором принимали участие болельщики, футбольные эксперты, а также представители СМИ (среди которых и представитель РБК-Украина).

Футболистом месяца признан вингер криворожского "Кривбасса" Глейкер Мендоза. Венесуэлец стал безусловным лидером голосования, заняв первое место как среди экспертов (25,1%), так и среди болельщиков (30,4%).

Главным достижением Мендозы в апреле стал невероятный матч против киевского "Динамо", в котором он забил 4 гола. Также на счету нападающего ассист в поединке против львовского "Руха".

Топ-5 игроков апреля по итогам голосования:

  1. Глейкер Мендоза ("Кривбасс") - 55,5% суммарных баллов
  2. Назар Домчак ("Карпаты") - 48,9%
  3. Эдуард Сарапий ("Полесье") - 30,6%
  4. Виталий Буяльский ("Динамо") - 24,1%
  5. Эгиналду ("Шахтер") - 17,1%

Франсиско Фернандес - лучший тренер апреля (фото ФК "Карпаты")

Испанская победа над Тураном

В номинации "Лучший тренер" развернулась ожесточенная борьба, где все решили 0,7% голосов. Победу одержал руководитель львовских "Карпат" Франсиско Фернандес.

Несмотря на то, что эксперты отдали предпочтение главному тренеру "Шахтера" Арде Турану (37,7% против 32,7% у испанца), болельщики подняли Фернандеса на первую строчку (37,9%), что позволило ему опередить конкурента по общей сумме.

Под руководством испанца "Карпаты" продемонстрировали впечатляющую статистику:

  • Набрали 10 очков из 12-ти возможных.
  • Одержали три победы в четырех матчах с общим счетом 6:0.
  • Обыграли на выезде действующих чемпионов страны - киевское "Динамо" (1:0).

Третье место в обеих частях опроса занял наставник харьковского "Металлиста 1925" Младен Бартулович.

Ранее мы рассказали, кто такой Андреа Мальдера, ставший претендентом номер один на должность главного тренера сборной Украины.

