Финал "Евровидения": все страны, которые мы увидим уже 16 мая

16:55 15.05.2026 Пт
5 мин
За победу в конкурсе будут бороться представители 25 стран
aimg Сюзанна Аль Мариди
Финал "Евровидения": все страны, которые мы увидим уже 16 мая Финал "Евровидения" - кто и с какой песней выступит (фото: Getty Images)
Уже 16 мая в финале "Евровидения-2026" за победу будут бороться представители 25 стран. В этом году артисты представили эмоциональные баллады, электронные треки и этнические композиции.

РБК-Украина собрало всех финалистов и рассказывает, о чем их конкурсные песни.

1. Дания: Søren Torpegaard Lund - "Før Vi Går Hjem"

Название песни переводится как "Прежде чем мы пойдем домой". Композиция рассказывает о страстных отношениях, к которым человек постоянно возвращается, несмотря на осознание, что это приносит боль.


2. Германия: Sarah Engels - "Fire"

Энергичная песня посвящена внутренней силе женщин. В композиции артистка призывает не бояться препятствий и идти к своим мечтам.


3. Израиль: Noam Bettan - "Michelle"

Эмоциональная и напряженная композиция о мучительных отношениях, в которых любовь превращается в зависимость. Автор соединил в песне французский, английский и иврит.


4. Бельгия: ESSYLA - "Dancing on the Ice"

Песня рассказывает о человеке, который ищет любовь и свободу, но одновременно боится одиночества и эмоциональной близости.


5. Албания: Alis - "Nân"

Слово "Nân" означает "мама". Это глубокая и очень эмоциональная композиция, в которой воспевается взгляд матери на новый этап в жизни детей.


6. Греция: Akylas - "Ferto"

Песня сочетает греческие музыкальные элементы с современной электроникой. В ней артист поет о стремлении к успеху и роскошной жизни ради поддержки семьи, а в конце эмоционально обращается к маме.


7. Украина: LELÉKA - "Ridnym"

Композиция посвящена близким людям, дому и Украине, а также надежде на лучшее будущее даже после тяжелых испытаний. Главный хук - "Виш'ю нову долю", который символизирует надежду на восстановление, заботу о близких и связь с собственными корнями.


8. Австралия: Delta Goodrem - "Eclipse"

Песня рассказывает о судьбоносной любви, когда двух людей притягивает друг к другу. Затмение в ней отражает редкий момент абсолютной близости, когда свет и тьма сливаются.


9. Сербия: LAVINA - "Kraj Mene"

Это эмоциональная песня о сложных, неразделенных чувствах и хрупкости любви, которая не имеет взаимности. Название имеет двойной смысл и с сербского может означать как "рядом со мной", так и "конец меня", что подчеркивает разрушительную силу таких чувств.


10. Мальта: AIDAN - "Bella"

Любовная баллада, в которой артист в формате письма обращается к любимому человеку, прощание с которым оказалось внезапным. В песне органично сочетаются сразу три языка - английский, мальтийский и итальянский.


11. Чехия: Daniel Zizka - "CROSSROADS"

Лирическая песня рассказывает о переломном моменте в жизни. Это история о тревоге из-за взросления и ощущение растерянности на жизненном пути.


12. Болгария: DARA - "Bangaranga"

Это клубная композиция о самовыражении без границ, которая призывает не бояться быть собой. Она передает историю сильной героини, которая ломает правила и создает собственное пространство.


13. Хорватия: LELEK - "Andromeda"

Песня о женской силе, стойкости и способности выживать даже в самых тяжелых обстоятельствах. Она воспевает матерей, которые сохраняли свой род и культуру, несмотря на страх и вызовы.


14. Великобритания: LOOK MUM NO COMPUTER - "Eins, Zwei, Drei"

Драйвовая электронная композиция, которая рассказывает об освобождении от рутины. Герой ищет свободу и легкость и возвращает себе яркую жизнь.


15. Франция: Monroe - "Regarde!"

Песня рассказывает о силе чувств, которые способны объединять людей даже несмотря на различные жизненные обстоятельства и препятствия. Она призывает не закрываться от мира и не бояться быть собой.


16. Молдова: Satoshi - "Viva, Moldova!"

Патриотический трек о любви к своей стране. Композиция сочетает народные мотивы с современным битом и создана, чтобы зарядить зал энергией.


17. Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - "Liekinheitin"

Название песни означает "Огнемет". Это драматический и эмоциональный трек, в котором сочетаются элементы попа, рока и классической музыки. Композиция воспевает жаркие и эмоционально изнурительные отношения.


18. Польша: ALICJA - "Pray"

Это песня о свободе, вере в собственные силы и поиск опоры. В ней сочетаются лирическое звучание, современные биты и рэп.


19. Литва: Lion Ceccah - "Sólo Quiero Más"

Название переводится как "Я просто хочу большего". Трек посвящен амбициям и желанию получить от жизни больше.


20. Швеция: FELICIA - "My System"

Современный электропоп о чувствах после разрыва. Певица поднимает тему освобождения от воспоминаний о бывшем партнере.


21. Кипр: Antigoni - "JALLA"

Танцевальный трек, который дарит настроение. Композиция вдохновляет забыть о проблемах и наслаждаться жизнью.


22. Италия: Sal Da Vinci - "Per Semper Sì"

Романтическая итальянская баллада о верности и любви. В центре композиции - тема долговременных чувств и преданности.


23. Норвегия: JONAS LOVV - "YA YA YA"

Легкий и драйвовый трек о любви и разбитом сердце. В нем сочетаются элементы попа и рок-музыки.


24. Румыния: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me"

Это эмоциональная песня о внутреннем давлении и чувствах, от которых перехватывает дыхание. Название трека - это метафора психологического состояния, когда человека подавляют собственные страхи и чрезмерная самокритика.


25. Австрия: COSMÓ - "Tanzschein"

Клубный трек о свободе, ночной жизни и бегстве от обыденности. Композиция сочетает танцевальные биты и атмосферное звучание.

Начался обмен "1000 на 1000": сколько военных вернули из плена первым этапом
