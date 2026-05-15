Фінал "Євробачення": всі країни, які ми побачимо вже 16 травня

Уже 16 травня у фіналі "Євробачення-2026" за перемогу боротимуться представники 25 країн. Цьогоріч артисти презентували емоційні балади, електронні треки та етнічні композиції.

РБК-Україна зібрало всіх фіналістів та розповідає, про що їхні конкурсні пісні.

1. Данія: Søren Torpegaard Lund - "Før Vi Går Hjem"

Назва пісні перекладається як "Перш ніж ми підемо додому". Композиція розповідає про пристрасні стосунки, до яких людина постійно повертається, попри усвідомлення, що це приносить біль.



2. Німеччина: Sarah Engels - "Fire"

Енергійна пісня присвячена внутрішній силі жінок. У композиції артистка закликає не бояти перешкод та йти до своїх мрій.



3. Ізраїль: Noam Bettan - "Michelle"

Емоційна та напружена композиція про болісні стосунки, у яких кохання перетворюється на залежність. Автор поєднав у пісні французьку, англійську та іврит.



4. Бельгія: ESSYLA - "Dancing on the Ice"

Пісня розповідає про людину, яка шукає кохання та свободу, але водночас боїться самотності й емоційної близькості.



5. Албанія: Alis - "Nân"

Слово "Nân" означає "мама". Це глибока та дуже емоційна композиція, у якій оспівується погляд матері на новий етап у житті дітей.



6. Греція: Akylas - "Ferto"

Пісня поєднує грецькі музичні елементи з сучасною електронікою. У ній артист співає про прагнення до успіху та розкішного життя заради підтримки родини, а наприкінці емоційно звертається до мами.



7. Україна: LELÉKA - "Ridnym"

Композиція присвячена близьким людям, дому та Україні, а також надії на краще майбутнє навіть після важких випробувань. Головний хук - “Виш’ю нову долю”, який символізує надію на відновлення, турботу про близьких та зв’язок з власним корінням.



8. Австралія: Delta Goodrem - "Eclipse"

Пісня розповідає про доленосне кохання, коли двох людей притягує одне до одного. Затемнення у ній відображає рідкісну мить абсолютної близькості, коли світло й темрява зливаються.



9. Сербія: LAVINA - "Kraj Mene"

Це емоційна пісня про складні, нерозділені почуття та крихкість кохання, яке не має взаємності. Назва має подвійний зміст і з сербської може означати як "поруч зі мною", так і "кінець мене", що підкреслює руйнівну силу таких почуттів.



10. Мальта: AIDAN - "Bella"

Любовна балада, у якій артист у форматі листа звертається до коханої людини, прощання з якою виявилося раптовим. У пісні органічно поєднані одразу три мови - англійська, мальтійська та італійська.



11. Чехія: Daniel Zizka - "CROSSROADS"

Лірична пісня розповідає про переломний момент у житті. Це історія про тривогу через дорослішання та відчуття розгубленості на життєвому шляху.



12. Болгарія: DARA - "Bangaranga"

Це клубна композиція про самовираження без меж, яка закликає не боятися бути собою. Вона передає історію сильної героїні, яка ламає правила і створює власний простір.



13. Хорватія: LELEK - "Andromeda"

Пісня про жіночу силу, стійкість і здатність виживати навіть у найважчих обставинах. Вона оспівує матерів, які зберігали свій рід та культуру попри страх та виклики.



14. Велика Британія: LOOK MUM NO COMPUTER - "Eins, Zwei, Drei"

Драйвова електронна композиція, яка розповідає про звільнення від рутини. Герой шукає свободу та легкість і повертає собі яскраве життя.



15. Франція: Monroe - "Regarde!"

Пісня розповідає про силу почуттів, які здатні поєднувати людей навіть попри різні життєві обставини та перешкоди. Вона закликає не закриватися від світу та не боятися бути собою.



16. Молдова: Satoshi - "Viva, Moldova!"

Патріотичний трек про любов до своєї країни. Композиція поєднує народні мотиви із сучасним бітом і створена, щоб зарядити зал енергією.



17. Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - "Liekinheitin"

Назва пісні означає "Вогнемет". Це драматичний та емоційний трек, у якому поєднуються елементи попу, року та класичної музики. Композиція оспівує палкі та емоційно виснажливі стосунки.



18. Польща: ALICJA - "Pray"

Це пісня про свободу, віру у власні сили та пошук опори. У ній поєднуються ліричне звучання, сучасні біти та реп.



19. Литва: Lion Ceccah - "Sólo Quiero Más"

Назва перекладається як "Я просто хочу більшого". Трек присвячений амбіціям та бажанню отримати від життя більше.



20. Швеція: FELICIA - "My System"

Сучасний електропоп про почуття після розриву. Співчка порушує тему звільнення від спогадів про колишнього партнера.



21. Кіпр: Antigoni - "JALLA"

Танцювальний трек, який дарує настрій. Композиція надихає забути про проблеми й насолоджуватися життям.



22. Італія: Sal Da Vinci - "Per Semper Sì"

Романтична італійська балада про вірність та кохання. У центрі композиції - тема довготривалих почуттів і відданості.



23. Норвегія: JONAS LOVV - "YA YA YA"

Легкий і драйвовий трек про кохання та розбите серце. У ньому поєднуються елементи попу та рок-музики.



24. Румунія: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me"

Це емоційна пісня про внутрішній тиск і почуття, від яких перехоплює подих. Назва треку - це метафора психологічного стану, коли людину пригнічують власні страхи та надмірна самокритика.



25. Австрія: COSMÓ - "Tanzschein"

Клубний трек про свободу, нічне життя та втечу від буденності. Композиція поєднує танцювальні біти та атмосферне звучання.