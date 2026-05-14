LELEKA покорила "Евровидение" мощным выступлением: как это было (видео)

Что известно о выступлении LELEKA на "Евровидении"

Известно, что после победы в Нацотборе команда певицы решила несколько обновить конкурсную композицию специально для международной сцены. Наибольшие изменения претерпело вступление песни. В новой версии значительно усилили звучание бандуры, которая стала более заметной и атмосферной. Именно этот инструмент теперь задает настроение композиции с первых секунд.

По словам самой LELEKA, ей было важно еще сильнее подчеркнуть украинские корни трека. Артистка называет бандуру "украинской арфой" и говорит, что ее звучание мгновенно возвращает домой и напоминает об украинской культуре и памяти.

Обновленной стала и общая структура композиции. Аранжировку сделали более насыщенной, а партия бандуры в исполнении музыканта Ярослава Джуся получила одну из ключевых ролей в песне. В то же время трек сохранил сочетание электроники, артпопа, фолькджаза и оркестрового звучания.

Как выступила LELEKA

Номер LELEKA на "Евровидении" претерпел изменения по сравнению с Нацотбором. Команда сделала постановку более атмосферной и кинематографичной.

Певица "вытянула" ту самую ноту и растрогала еврофанов.

LELEKA на "Евровидении" (скриншоты)

Выступление LELEKA на "Евровидении" - видео и прямая трансляция "Евровидения"

LELEKA - "Ridnym", текст песни

Green into rust, trust in the change

Everything fades be that as it may

Red into dust, cut from the branch

Leaves in the flames, nothing is safe

Виш'ю, виш'ю

Виш'ю нову долю

Виш'ю, виш'ю рідним

Найріднішим

When we oppose our fears

And turn all our woes to cheers

I know the roots still carry water

When all the seeds we've sown

Blossom and lead us home

We'll see the trees grow even taller

Нову долю виш'ю (Виш'ю, виш'ю)

Рідним, найріднішим (Виш'ю, виш'ю)

When we oppose our fears

And turn all our woes to cheers

We'll see the trees grow even taller

Ooh…

When we oppose our fears

And turn all our woes to cheers

I know the roots still carry water

When all the seeds we've sown

Blossom and lead us home

We'll see the trees grow even taller.